Коломойський і Порошенко потрапляють до реєстру олігархів, – Малюська

Денис Малюська заявив, що Ігор Коломойський і Петро Порошенко можуть потрапити до реєстру олігархів. За його словами, вони відповідають критеріям, передбаченим у законопроєкті про деолігархізацію.

Про це міністр юстиції повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" у п'ятницю, 4 червня.

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Партнери пана Коломойського, офіційні, у Верховній Раді є, і він не один, тому пан Коломойський точно потрапляє (до реєстру олігархів – 24 канал). "Європейська солідарність" усвідомлює, що їхній лідер (Петро Порошенко – 24 канал) теж автоматично потрапляє у реєстр і це теж зрозуміло,

– сказав глава Мін'юсту.

До реєстру олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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