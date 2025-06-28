Ворог розтягує СОУ: чи можуть росіяни однаково тиснути на всіх ділянках фронту

Росіяни вдаються до тактичних маневрів, щоб розтягнути Сили оборони України вздовж усієї лінії фронту. Усвідомлюючи обмеженість українських резервів, ворог намагається змусити ЗСУ реагувати на наступи на кількох напрямках одночасно.

Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу розповів, що ворог може перефокусувати свої зусилля. Протягом певного часу йому вдавалося просуватися на Сумщині – там він обстрілював населені пункти.

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Тиск зростає на Півдні та біля Покровська

Згодом його зупинили, і тепер росіяни перекидають сили на інші напрямки. Окрім Покровського напрямку, активність фіксується також на Півдні. Тобто ворог може зосереджувати свої зусилля і там.

Ворог розуміє, що в нас є обмеження з резервами. Він змушує нас реагувати на його дії, тиснучи одразу на кількох напрямках, щоб ми розпорошували свої сили. І там, де знайде слабину – зможе просунутись,

– сказав Денис Попович.

Він додав, що саме зараз росіяни намагаються просуватися вздовж траси на Запоріжжя. З фронту надходить доволі тривожна інформація, втім ворог не зможе діяти одночасно на всіх напрямках.

"Просто через активність на Сумщині та в районі Покровська ми ніби трохи підзабули про Південь. Доведеться обирати, або, точніше, ворог уже обрав – скоро побачимо, де саме він тиснутиме найбільше. Це такий пульсуючий сценарій: зупинили їх на Сумщині – згадали про Південь. На Півдні, очевидно, будуть тактичні просування – там уже все підготовлено, укріплено. Потім він зупиниться – знову нагадає про Куп’янський напрямок", – сказав Денис Попович.

Що відбувається на Донецькому напрямку: дивіться по карті

Він також зазначив, що ворог може тиснути одночасно на один чи три напрямки приблизно однаковою силою, а потім варіювати та зміщувати фокус, аби Сили оборони України постійно реагували. Ворог шукає слабкі місця, і він чудово розуміє, що людський ресурс обмежений.

Він додав, що росіяни ніколи не відмовлялися від наступальних дій – зокрема, на Покровському напрямку в бік Торецька. Це й досі залишається одним з основних напрямків ударів ворога.

Олександр Сирський наголошував, що нині Росія може наступати одразу на кількох напрямках. Він називав Сумський напрямок, а також Донецьку область – зокрема Покровський напрямок, Торецький напрямок та Костянтинівку. Наразі загострилася ситуація і на Південно-Донецькому напрямку, де ворог просувається в бік адміністративного кордону Дніпропетровської області.