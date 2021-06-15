Україна не терпітиме порушення митних правил, – Марченко про санкції проти контрабандистів

Рада нацбезпеки й оборони у квітні запровадила санкції проти контрабандистів. Однією з причин є те, що держава не буде толерувати порушення митних правил.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що санкції є певним психологічним моментом. Як він зауважив, через це контрабандисти зазнають репутаційних втрат, хоча може здаватися, що для них репутація не є важливою.

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Рішення РНБО передбачені чинними законами

За словами Марченка, після запровадження санкцій контрабандисти вже не можуть вести той бізнес, яким керували раніше. Він наголосив, що рішення, які приймають під час засідань РНБО, підготовлені та передбачені чинними законами.

Це сигнал, що держава не збирається толерувати будь-які порушення митних правил,

– наголосив міністр.

Марченко також зазначив, що не вважає рішення РНБО піаром чинної влади.

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Санкції РНБО щодо контрабандистів: коротко