Дружина Медведчука Марченко повідомила, що вони повернулися додому

Оксана Марченко, дружина депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, заявила, що вони з чоловіком повернулися додому. Відповідний допис вона опублікувала у своєму інстаграмі.
Джерело:інстаграм Оксани Марченко
Телеведуча написала, що вони перебували за межами Києва, коли дізналися про обшуки в будинку й офісі проросійського політика. За день до цього, 11 травня, вона публікувала світлини з геотегом "Хорватія".
Читайте також Дружина Медведчука Марченко опублікувала світлини нібито відпочинку у Хорватії: фотодоказ
Дружина Медведчука заявила про повернення додому
Марченко написала в дописі, що вони з чоловіком перебували на відпочинку. Однак одразу повернулися додому, коли дізналися останні новини.
Перебуваючи на відпочинку за межами Києва, ми дізналися, що в нашому будинку й офісі чоловіка – обшуки. Зовсім марне заняття. Якось недобре, знаючи, що ми у від'їзді прийшли ці люди,
– зазначила дружина Віктора Медведчука.
До свого посту вона також додала хештег "делитесь добром" і відео, де годує оленів. В кінці Марченко підкреслила, що "так, вони, звісно, повернулися додому".
Вона так і не повідомила, де саме вони з чоловіком перебували до цього. Адже в день підписання підозри її чоловіку, 11 травня, у соцмережах вона залишила допис нібито з Хорватії.
Медведчуку оголосили підозру: головне
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова 11 травня підписала підозру депутатам від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.
- Політиків підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- До того ж 11 травня контррозвідка Служби безпеки України прийшла з обшуками в будинок Медведчука й офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір".
- Згодом сам Медведчук підтвердив, що перебуває в Україні. Він також додав, що "не збирається ховатися".