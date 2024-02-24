Пропагандистка Сімоньян захвилювалася за "робочий" графік Путіна: навіщо цей черговий вкид

Пропагандистка Маргаріта Сімоньян на ефірі у Соловйова дуже захвилювалася за робочий графік Владіміра Путіна. Мовляв, російський диктатор "працює" з ранку до ночі, без вихідних та відпустки.

Це яскравий приклад передвиборчої агітації, яка розрахована на пересічного росіянина. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Путін працює, як Сталін

За словами Жирнова, Путін ніколи не працював в Кремлі. А його робочий графік схожий із розпорядком Сталіна.

"Ми бачимо офіційні повідомлення, що Путін працює з документами в Ново-Огарьово. Це означає, що він купається в басейні, сауні і так далі. Путін працює в Сочі. А це означає, що він катається на лижах, скутерах і так далі. Те, що Сімоньян згадала про відпустку – щороку ми його бачимо з голим торсом в компанії хлопчиків, які їздять в тайгу. А от з родиною чи онуками ми його не бачили", – сказав він.

Тому це все не більше, як чергова російська пропаганда. Створення "позитивного" іміджу диктатора перед так званими президентськими "виборами".

"Те, що він працює по 12 годин, було у Сталіна. Він прокидався о другій дня і біля шостої вечора починав працювати. І так вся країна жила. Це не показник нормальної держави. Чому це вигідно Сімоньян? Щоб люди порівняли його зі Сталіним, мовляв Путін так працює. Нагадаю, коли перші безпілотники вдарили по Росії, його реакція була після обіду, бо Путін спав до другої години", – додав Жирнов.

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