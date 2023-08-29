Абсурд про Путіна зашкалює: Сімоньян вигадала новий спосіб виправдання поразки окупантів

Виявляється цілі так званої "сво" уже давно "перевиконані", а російський диктатор настільки "цінує" своїх бійців, що не хоче посилати їх у контрнаступ. Такими поясненнями кремлівська пропагандистка Маргаріта Сімоньян вчергове виправдала поразки окупантів на фронті.

Маргаріта Сімоньян є однією з найвідоміших російських пропагандисток, мабуть, саме тому змушена щоразу вигадувати нові й нові способи, аби захистити свого президента. Цього разу вона розхвалила його нібито "людяність" й "експертність" у веденні війни, що є повним абсурдом, передає 24 Канал.

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Мали обмежитись Донбасом

Росія вже "обзавелась" такою кількістю територій, що й не помітила, як перевиконала цілі "сво", адже від початку мовилось нібито лише про захоплення Донбасу. Схоже так у пропагандистських методичках тепер сказали виправдовувати поразки російської армії.

Щодо українського контрнаступу, Сімоньян сказала, що його вже хотілося б побачити. Мабуть, забула, як останнім часом тривожно у Москві і чому так часто над усіма російськими аеропортами закривають небо.

Далі Сімоньян з усіх сил взялася переконувати, що Владімір Путін працює над вибудовуванням системи оборони на нових територіях, тобто "готується до підготовки нашого контрнаступу". Про російський контрнаступ диктатор нібито взагалі нічого не говорив, тому зараз не треба від нього цього вимагати.

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"Любить" своїх співгромадян

Попри шалені втрати росіян на полі бою, Сімоньян запевняла, що люди для Путіна є "найвищою цінністю" і він їх дуже "любить".

Для нашого начальника люди, які там є, наші бійці – вони його співгромадяни, яких він любить, цінує і жаліє,

– сказала кремлівська пропагандистка.

Мабуть, їй не відомо, як нещодавно російський полковник жалівся на те, що російські військові гинуть від касетних боєприпасів просто в окопах. Про цю та ще чимало схожих історій Сімоньян змовчала.

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