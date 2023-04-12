"Нам потрібен віцепрезидент з пропаганди": Сімоньян спалилася, відповідаючи на твіт Маску

Сімоньян спалилася, що є пропагандисткою. Жарт Ілона Маска, очевидно, вийшов з–під котролю.

Ілон Маск написав у твітері написав, що шукає у свою компанію віце-президента по пропаганді. Сімоньян перша підняла руку. Про це пише 24 Канал.

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Готова на пів ставки: Сімоньян хоче змінити роботу

Російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян написала, що готова влаштуватися до Ілона Маска на пів ставки. Вочевидь, вона бачить вже менше можливостей в "раша тудей". А як же розповіді про бідний та нікчемний Захід? І це ж доведеться у США переїхати.

Проте найцікавішим моментом є те, що вона сама визнала себе пропагандисткою. Хоч це давно не новина.



Сімоньян хоче бути пропагандисткою Маска / Скриншот

Проте хтозна, можливо Маск і сам вже співпрацює з російською пропагандистською машиною. Адже Twitter скасував обмеження для акаунтів Путіна та відомств Росії.

Чому Маск може умисно підігрувати Кремлю