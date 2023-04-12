"Нам потрібен віцепрезидент з пропаганди": Сімоньян спалилася, відповідаючи на твіт Маску
Сімоньян спалилася, що є пропагандисткою. Жарт Ілона Маска, очевидно, вийшов з–під котролю.
Ілон Маск написав у твітері написав, що шукає у свою компанію віце-президента по пропаганді. Сімоньян перша підняла руку. Про це пише 24 Канал.
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Готова на пів ставки: Сімоньян хоче змінити роботу
Російська пропагандистка Маргаріта Сімоньян написала, що готова влаштуватися до Ілона Маска на пів ставки. Вочевидь, вона бачить вже менше можливостей в "раша тудей". А як же розповіді про бідний та нікчемний Захід? І це ж доведеться у США переїхати.
Проте найцікавішим моментом є те, що вона сама визнала себе пропагандисткою. Хоч це давно не новина.
Сімоньян хоче бути пропагандисткою Маска / Скриншот
Проте хтозна, можливо Маск і сам вже співпрацює з російською пропагандистською машиною. Адже Twitter скасував обмеження для акаунтів Путіна та відомств Росії.
Чому Маск може умисно підігрувати Кремлю
- Twitter припинив застосовувати обмеження проти облікових записів російської влади, які були введені у квітні 2022 року при минулих власниках компанії. Урядові російські акаунти почали знову з'являтися у верхній частині окремих результатів пошуку та рекомендації для підписки, зокрема диктатор Путін, Міністерство закордонних справ Росії та посольства країни-агресора у Британії. За словами колишніх керівників Twitter, такі зміни, ймовірно, не могли бути "випадковими".
- Раніше BBC писало, що за керівництва Ілона Маска в Twitter практично перестали боротися з поширенням пропаганди в соцмережі. Тому впродовж останніх місяців у твітері суттєво зросла кількість публікацій, які містять агресивну риторику, розпалюють ненависть та пропагандують сексуальні злочини.
- Проте головною "вишенькою на торті" є те, що Twitter цензурує тему війни Росії з Україною.