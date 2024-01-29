Хочуть виселити всіх корінних жителів: як ставляться до українців в окупованому Маріуполі
Росіяни взялися активно пропагувати свої ідеї серед школярів і студентів Маріуполя. Причиною є те, що старше покоління добре пам'ятає, яким було життя у розвиненому українському місті. Натомість з дітьми ситуація інша.
Таку думку 24 Каналу висловив волонтер, блогер Микола Осиченко, зауваживши, що з дітей окупанти сподіваються когось "зліпити". Для цього їм вже зараз промивають мізки, бажаючи показати, що вони нібито є справжніми громадянами Росії.
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У місті досі знаходять нові могили
Микола Осиченко розповів історію маріупольця, який був змушений повернутися у місто, бо там живуть його батьки. За словами цього чоловіка, у Маріуполі серйозні проблеми з медициною, пацієнтів розміщують у коридорах. Окупанти не змогли налагодити систему житлово-комунального господарства, а вулиці заполонили кадирівців.
Він розповідав, коли його дружина йде додому, повз неї часто проїжджає машина з кадирівцями, вони починають нахабно розмовляти, кажуть, що їм немає діла ні до чого. Наразі цій жінці щастить, бо вона встигає подзвонити чоловіку, який приїжджає і забирає її,
– сказав волонтер.
У мережі з'явилася фотографія саморобної могили на лівому березі Маріуполя. Її знайшли люди й виклали в інтернет. Так вони сподіваються знайти родичів жінки, яка загинула й там похована. На могилі стоїть дата – 21.03. 2022. По всьому Маріуполю досі знаходять такі поховання.
Для окупантів наразі дуже важливо показати, що вони нібито будують інфраструктуру, але на мирних жителів, проблеми ЖКГ їм наплювати,
– наголосив волонтер.
Яка ситуація з житлом у місті
"Я бачу, що є чітка мета росіян – вони хочуть виселити всіх корінних маріупольців з центру міста, адже там мають заселити російських громадян", – зауважив Микола Осиченко.
Саме тому окупанти зносять будинки, які там стоять, а на їхньому місці починають будувати щось нове. Адресу будинків також змінюють, щоб у людей, які звертаються до суду, не було можливості довести, що їм повинні щось виділити у новому житловому комплексі.
Будинок, який зводять вже за новою адресою, будується для продажу квартир в іпотеку. Старого будинку – просто не існує, тому єдиний шанс для цих людей – сподіватися, що їм дадуть квартири у новобудовах на краю міста,
– підкреслив Осиченко.
Втім навіть у ЖК "Нєвський", яким хизуються росіяни, отримати житло дуже складно. Квартири там також почали продавати. Тому для українців найближча перспектива – це залишитися без житла та українського паспорта.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- Окупанти хотіли з'єднати Ростов-на-Дону й Донецьку область через залізницю, але плани загарбників, ймовірно, не здійсняться. У місцях, де базувалися їхні інженерні підрозділи сталася "бавовна". Тож новим маршрутом ворог так і не скористався. Це позначиться на логістиці, тож росіяни думають про використання Маріупольського порту. Раніше ним не користувалися через знову ж таки випадки "бавовни".
- За Владіміра Путіна активно агітує Маріанна Вишемирська – жителька Маріуполя, яка вижила під час удару росіян по пологовому будинку у березні 2022 року. Тепер вона веде активну пропагандистську діяльність у Росії та навіть очолює "комітет соціальних ініціатив" однієї з партій. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, такий прошарок у місті був завжди, а російські бомби не всіх вчать.
- Окупований Маріуполь заполонили мігранти з Центральної Азії. Разом з російськими військовими, які також перебувають у місті, їхня кількість становить від 70 до 75 тисяч. Водночас люди з Середньої Азії, Туркменістану, Узбекистану з російськими паспортами потрохи зникають, адже їх почали активно відправити на фронт. Окупанти закликають жителів різних регіонів переїжджати у Маріуполь. Їм обіцяють високі зарплати та житло.