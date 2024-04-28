Це місто у пріоритеті: куди росіяни перекидають сили через Маріуполь

На Бердянському напрямку зафіксували переміщення живої сили та техніки окупантів через Маріуполь. Імовірно, Росія відвела військових з Роботиного й Урожайного та відправила їх на ротацію на Бердянську агломерацію.

Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пояснивши, що активний рух паливозаправників пов'язаний з тим, що росіяни намагалися цього тижня проводити штурмові дії. Саме тому у них виникла велика потреба у пальному.

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Куди окупанти перекидають резерви

Якщо проаналізувати переміщення ворога у Маріуполі та Маріупольському районі, то стає зрозумілим, що у пріоритеті ворога північ Донецької області. Майже щодня з Бердянського напрямку заїжджають до міста російські десантники.

Потім десантники опиняються на півночі Донецької області. Це Вугледар, Мар'їнка, безумовно насамперед це – Часів Яр. Туди вони кидають підкріплення як можуть. Щодня ми фіксуємо від 5 до 10 вантажівок з живою силою. Вони заїжджають з Бердянського напрямку й рухаються на північ Донецької області,

– повідомив Андрющенко.

Отже, у пріоритеті ворога саме Часів Яр Донецької області. Водночас у Бердянську тотального підкріплення окупантів не фіксують.

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"Не бачимо, щоб когось завели на нову підготовку, а от захід резервів на північ Маріупольського району з обох боків – з території Росії та окупованої території Запорізької області – дійсно спостерігаємо. Вони не зупиняються й хочуть сунутися насамперед на Часів Яр. Не забуваємо ще Вугледарський та Курахівський напрямки. Там не так активно, але накопичують", – підкреслив Андрющенко.

За його словами, такі переміщення росіян свідчать про те, що в них сьогодні не вистачає людей, щоб забезпечити тиск по всій ділянці фронту.

Що відбувається на окупованих територіях: коротко