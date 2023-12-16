ППО навколо міста аж забагато, – Андрющенко розповів особливості останньої "бавовни" в Маріуполі
Ввечері 14 грудня в Маріуполі пролунали два потужних вибухи. Вдалося влучити у дуже важливі цілі.
Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, прокоментувавши вибухи в Маріуполі 14 грудня. "Бавовна" вийшла дійсно потужною.
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Що вдалося знищити
Як наголосив Андрющенко, сталося два вибухи в Маріуполі. Перший стався на території місцевого бетонного заводу, інший – за торговим центром "Порт Сіті".
Відомо, що поблизу ТРЦ було місце розташування техніки, яка потрібна для систем ППО окупантів. Також нещодавно там паркували й іншу військову техніку. А на заводі вдалося знищити багато обладнання для виробництва бетону. Окупанти використовують його для будівництва оборонних споруд.
У Маріуполі перебуває велика кількість російської ППО. Прекрасно, що вдалося уразити цілі в самому місті.
Цікавий кейс. ППО навколо міста дійсно забагато. Маріуполь є однією з перших ліній захисту від повітряних цілей, які летять по території Росії в напрямку Ростова та Приморсько-Ахтарська, звідки часто запускають "Шахеди". ППО не було чутно. Тому це може наштовхнути на факт, що ми маємо якусь цікаву зброю, проти якої Росія не здатна реагувати,
– розповів Андрющенко.
Вибухи в Маріуполі: коротко
- Наслідки вибухів в Маріуполі виявилися дуже вдалими. Про це, як зауважив Андрющенко, свідчить і реакція окупантів. Тамтешня "влада" намагається втаємничити інцидент. А в місцевих телеграм-каналах вже "підчищали" інформацію про вибухи.
- Крім того, нещодавно партизани підірвали авто офіцера окупантів, який служить в кавказькому підрозділі. Сталося це на вулиці Нестерова.
- Відомо, що в Маріуполі пролунав вибух і 2 грудня. Тоді була інформація, що під удар потрапила територія Маріупольського металургійного заводу. Саме там була одна з баз окупантів.