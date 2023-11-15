Суден значно побільшало: навіщо окупанти активізували роботу в Маріупольському порту

Окупанти активно користуються Маріупольським портом. Там навіть триває робота у нічні зміни.

Про це 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що порт працює майже повноцінно. Окупанти таки змогли вийти на певну потужність.

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Великої кількості цивільних суден в порту немає. Найімовірніше, росіяни тут діють обережно, щоб їхні кораблі не потрапили під санкції.

Заходять судна двох класів

Як розповів Андрющенко, кораблів в Маріупольському порту значно побільшало. Зараз туди заходять судна двох класів. Раніше це були лише кораблі "річка – море", які вивозили українське зерно до Ростова-на-Дону. Тепер вони ще й переправляють його в один з портів в Криму.

Також в порту перебуває щонайменше 3 балкери. Відомо, що два з них окупанти просто вкрали. Раніше вони належали іншим власникам.

На балкерах вони вивозять вугілля з окупованих регіонів Донецької області. А привозять – бетонні укріплення. Поки вони не ризикують доставляти щось серйозніше на кшталт боєприпасів чи військової техніки,

– зазначив Андрющенко.

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Найімовірніше, окупанти чекають запуск залізниці від Маріуполя до Волновахи, щоб можна було швидко розвантажити судна з боєприпасами. В іншому випадку їм доведеться зберігати певний час все це в порту. А такі місця зберігання часто стають ціллю для ударів.

Ситуація в Маріуполі: коротко

Окупанти скаржаться, що за останні кілька днів в Маріуполі знайшли мертвими "поліцейського" та працівників ФСБ. Відомо про щонайменше 4 знищених ворогів.

Так, 10 листопада в місті підірвали автомобіль одного з місцевих "поліцейських". Це сталося на проспекті Металургів.

Згодом стало відомо, що це організували представники опору. Вони передали "подарунок" з нагоди дня міліції, який в Росії святкують саме 10 листопада.