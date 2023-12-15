Життя нічого не вчить окупантів : Андрющенко розповів деталі гарячої "бавовни" в Маріуполі

Увечері 14 грудня у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Як стало відомо на ранок, під ударом опинилися території, де базувалися окупанти й розміщували техніку.

Вибухи у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали близько о 23:30 14 грудня. Після них у небі з'явилася яскрава заграва, а містом почали їздити карети швидкої.

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Андрющенко повідомив, що вибухи на цих територіях пролунали не вперше. За словами радника мера Маріуполя, 7 вересня на це місце вже завітала "бавовна".

Окупанти не навчились. Тому по розташуванню та місцю зберігання техніки прилетіло ще раз. Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя,

– повідомив Андрющенко.

Він також стверджує, що вибухів було два. Перша "бавовна" розквітла на території бетонного заводу.

Вибух на бетонному заводі: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Другий вибух пролунав на території за ТРЦ "Порт Сіті". Андрющенко заявив, що окупанти там розміщували різну військову техніку та частини систем ППО.

Вибух за ТРЦ "Порт Сіті": дивіться відео (Увага Присутня нецензурна лексика)

Андрющенко також додав, що наслідки цієї "бавовни" дуже гарні. Про це, зокрема, свідчить і реакція окупантів, адже окупаційна влада замовчує інцидент, а у місцевих телеграм-каналах почали "підчищати" повідомлення щодо нічних вибухів.

Кремлівські пропагандисти лише традиційно звинуватили у вибухах Україну. Ба більше, окупанти бідкаються, мовляв, Маріуполь нібито атакували ракетами Storm Shadow.

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