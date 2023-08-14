"Окупантів рахунок на десятки": у ворожий табір біля Юр'ївки навідалася "бавовна"

Біля Юр'ївки Маріупольського району 14 серпня прогримів вибух. "Бавовна" розцвіла у таборі "Хвиля". В окупантів значні втрати.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Зауважив, що жоден місцевий житель не постраждав, передає 24 Канал.

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Прилетіло в табір окупантів

Влучання в табір окупантів в таборі "Хвиля" (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже. Просто прекрасно,

– підкреслив Андрющенко.

Також додав, що спочатку загарбники хотіла замовчати факт, далі брехати, що нібито "всі місцеві загинули". Втім, зараз росіяни постять обрізані фото.

"#НашіОчіВсюди. Щоб вам було легше,ось карта, де вже були окупанти, що перейшли в стан "хороший русский", – зазначив радник міського голови.

Де саме розцвіла "бавовна" / Фото з телеграму Андрющенка

До речі, вже об 11:42 він повідомив про вибух з боку Юр'ївки / Ялти. Інформацію вже уточнюють.

Телеграм-канал "Бердянськ сьогодні" зазначив, що приліт по місцю дислокації ворога у Маріупольському районі був після роботи ворожої "ПеВеО" навколо Бердянська.

Хоч окупанти і заявили, що "відбили ракетну атаку", але стовп диму в районі бази відпочинку "Хвиля" у тимчасово окупованій Юр'ївці, каже про зворотнє,

– зауважили у мережі.

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"Бавовна" біля Юр'ївки / Фото з телеграму Андрющенка, мережі

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