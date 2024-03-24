У Маріуполі чули гучні вибухи: окупанти кажуть про "роботу" ППО

24 березня 2024, 12:46
Читать новость на русском

Джерело:

Петро Андрющенко

Росіянам на тимчасово окупованих територіях ніколи не буде "комфортно" і "як вдома". Так, у Маріуполі 24 березня пролунали потужні вибухи.

Росіяни одразу ж поспішили виправдатися, заявивши про роботу їхньої сумнозвісної ППО. Гучні звуки чули у кількох районах окупованого міста.

Цікаво Вони брешуть, ми ведемось: що насправді відбувається з російською залізницею в Приазов'ї

У Маріуполі було гучно вранці

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко об 11:46 повідомив, що у Маріуполі було гучно. 

Епіцентр ближче до Лівобережного району,
– зазначив він.

Андрющенко зазначив, що росіяни пишуть про "роботу протиповітряної оборони" в місті. Але, за словами радника, всі українці в курсі, як саме "працює" ППО окупантів. 

Варто зазначити, що 23 березня в Маріуполі була пожежа поблизу військової бази росіян, яка розташована на проспекті Металургів у місті. 

Російські пропагандисти терміново почали виправдовуватись та просувати версію, що у Маріуполі горить поле. Проте Петро Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.

Як живе Маріуполь після тимчасової окупації 

  • Петро Андрющенко розповів, що окупанти заявляють, що у місті начебто проживають 280 тисяч маріупольців та ще приблизно 100 тисяч росіян. Однак за його даними, ці цифри у рази менші, зокрема, у місті залишилося 80 тисяч, не більше.
  • Російських окупантів звинувачують у незаконному захопленні квартир евакуйованих українців у Маріуполі з метою продажу цього житла. Андрющенко повідомляє, що окупанти сприяють купівлі цих квартир громадянами Росії.
  • В тимчасово окупованому Маріуполі з 2023 року також спостерігали збільшення населення внаслідок прибуття в місто мігрантів з Центральної Азії. Зараз почалася друга хвиля, коли на зміну мігрантам прийшли росіяни, яких приваблюють низькі ціни на житло та вигідне іпотечне кредитування у місті. Однак, попри ці події, гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається важкою.
  • У Маріуполі часто спостерігають значна кількість ворожої військової техніки, що проїжджає через цей район і призначена для різних фронтів. Нещодавно там відзначили присутність транспортних засобів з новим маркуванням. Андрющенко припустив, що ця техніка має піти на фронт для окупантів.

Автор: Владислав Кравцов