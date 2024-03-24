У Маріуполі чули гучні вибухи: окупанти кажуть про "роботу" ППО
Джерело:Петро Андрющенко
Росіянам на тимчасово окупованих територіях ніколи не буде "комфортно" і "як вдома". Так, у Маріуполі 24 березня пролунали потужні вибухи.
Росіяни одразу ж поспішили виправдатися, заявивши про роботу їхньої сумнозвісної ППО. Гучні звуки чули у кількох районах окупованого міста.
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У Маріуполі було гучно вранці
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко об 11:46 повідомив, що у Маріуполі було гучно.
Епіцентр ближче до Лівобережного району,
– зазначив він.
Андрющенко зазначив, що росіяни пишуть про "роботу протиповітряної оборони" в місті. Але, за словами радника, всі українці в курсі, як саме "працює" ППО окупантів.
Варто зазначити, що 23 березня в Маріуполі була пожежа поблизу військової бази росіян, яка розташована на проспекті Металургів у місті.
Російські пропагандисти терміново почали виправдовуватись та просувати версію, що у Маріуполі горить поле. Проте Петро Андрющенко стверджує, що на місці пожежі поля ніколи не було.
Як живе Маріуполь після тимчасової окупації
- Петро Андрющенко розповів, що окупанти заявляють, що у місті начебто проживають 280 тисяч маріупольців та ще приблизно 100 тисяч росіян. Однак за його даними, ці цифри у рази менші, зокрема, у місті залишилося 80 тисяч, не більше.
- Російських окупантів звинувачують у незаконному захопленні квартир евакуйованих українців у Маріуполі з метою продажу цього житла. Андрющенко повідомляє, що окупанти сприяють купівлі цих квартир громадянами Росії.
- В тимчасово окупованому Маріуполі з 2023 року також спостерігали збільшення населення внаслідок прибуття в місто мігрантів з Центральної Азії. Зараз почалася друга хвиля, коли на зміну мігрантам прийшли росіяни, яких приваблюють низькі ціни на житло та вигідне іпотечне кредитування у місті. Однак, попри ці події, гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається важкою.
- У Маріуполі часто спостерігають значна кількість ворожої військової техніки, що проїжджає через цей район і призначена для різних фронтів. Нещодавно там відзначили присутність транспортних засобів з новим маркуванням. Андрющенко припустив, що ця техніка має піти на фронт для окупантів.