Після звільнення Херсону в Маріуполі з'являється все більше російських військових

У тимчасово окупованому Маріуполі фіксують зростання руху російських військових колон з технікою і боєприпасами, а також збільшення кількості самих військових. Це пов'язують із відступом росіян із Херсону 11 листопада.

У Маріуполі з'являється все більше російських військових

В мережі з'явилися відповідні відео та фотографії з міста. Їх опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Два дні поспіль в Маріуполі фіксуємо наслідки Херсонського відступу росіян. Стрімко збільшилась присутність військових окупантів… Також чергове зростання руху військових колон як з технікою, так і з БК,

– написав Андрющенко.

Він додав, що щонайменше двічі на день колони вантажівок у кількості 40 – 60 автівок рухаються з напряму Мангуш на виїзд в напрям Волноваха/Донецьк.

Російська військова техніка в Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка



Російська військова техніка в Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка

За його словами, якщо раніше загарбники рухались повз місто, то зараз прибувають та зупиняються безпосередньо в Маріуполі, розквартировуються у порожніх будинках та квартирах місцевих жителів.

Андрющенко каже, що можна стверджувати, що після Херсону Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.

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