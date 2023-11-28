У Маріуполі горіло авто: партизани чекають від окупантів байку про "вибух газового балону"
Російським загарбникам немає спокою на окупованих територіях. У Маріуполі знову трапилося щось "вибухове".
28 листопада у тимчасово окупованому Маріуполі вкотре горіла автівка.
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Що там забули ФСБшники
Партизани з "Маріупольського спротиву" опублікували кадри, на яких видно палаючий легковик, а також скупчення неподалік від нього російських військових та представників ФСБ.
Навколо палаючої автівки зібралися військові / Скриншот
Згодом радник міського голови Петро Андрющенко уточнив, що у центральному районі місті спалахнув автомобіль. Посадовець заявив, що чекає на коментар від представників спротиву.
Партизани не забарилися із реакцією. Своєю чергою вони заявили, що із нетерпіння чекають на офіційну версію від окупантів. Адже відомо, як красиво та "оригінально" вони вміють брехати, пояснюючи численні "бавовни" звичайними побутовими аваріями на кшталт вибуху газового балона.
Чекаємо на офіційну версію про вибух балона газу. А оці військові та ФБСшники – то просто так співпало, мабуть,
– висміяли ворога у Маріупольському спротиві.
У Маріуполі трапилася чергова "бавовна": відео Маріупольський спротив
В окупації систематично палають автомобілі росіян: останні випадки
- 27 листопада під Мелітополем партизани підірвали автомобіль "Нива", на якому пересувалися кадирівці. Жителі селища Мирне розповідають, що чули перестрілку між окупантами та учасниками руху опору.
- 18 листопада на одному з блокпостів у Кремінній, що на Луганщині, підірвали автівку з "тимчасовим виконувачем обов'язків заступника міністра МВС по ЛНР" підполковником поліції Олегом Шуміловим, а також так званим "заступником начальника карного розшуку МВС ЛНР" – підполковником поліції Владіміром Пахоленко. Як зазначають ЗМІ, обох госпіталізували до лікарні. Відомо, що у них – осколкові поранення.
- 10 листопада у місті "піджарили" автомобіль одного з російських "поліціантів". Партизани заявили, що у такий спосіб вони хотіли привітати чоловіка з нагоди дня міліції, який окупанти святкують 10 листопада. Тим часом пропагандистські телеграм-канали повідомили, що у Маріуполі просто "горів автомобіль".