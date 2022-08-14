У Маріуполі лише половина людей мають доступ до води, а їжа надто дорога, – Андрющенко

Гуманітарна ситуація в окупованому Маріуполі залишається катастрофічною. Далеко не усі жителі міста мають доступ до предметів першої необхідності – води та їжі.

На жаль, Маріуполь та комфорт – наразі несумісні слова. Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Гостра проблема з питною водою

За словами Андрющенка, ситуація з питною водою залишається критичною.

Доступ до водопостачання, яке потрохи відновлюється, мають лише 50% людей, що залишилися у місті. Частково проблема на Лівому березі, Кальміуському районі та Приморському районі,

– сказав він.

Однак найбільше страждає приватний сектор. Ним окупанти не опікуються від слова зовсім.

"Почалися проблеми з поточним водопостачанням. Воду беруть з резервного водосховища у Криму. За нашими оцінками та оцінками водоканалу, там води максимум на пів року. Вже декілька місяців вони його використовують. Зараз спека, недостатність дощів, проблема буде наростати", – відзначив Петро Андрющенко.

Він наголосив, що окупанти намагаються заспокоїти людей. Та усе, що вони говорять, відверта брехня.

Основне джерело їжі – гуманітарна допомога

Як розповів радник очільника міста, сьогодні там працюють деякі ринки та магазини. Вони відкрилися під окупаційним контролем, тож ціни там захмарні. Переважній більшості людей товари звідти просто недоступні.

"Навіть тих грошей, які окупанти час від часу сплачують людям, недостатньо для існування", – сказав Андрющенко.

Ситуація з медициною катастрофічна

Впродовж багатьох місяців у Маріуполі надзвичайно складна ситуація з медициною. Іншими словами – її у місті просто немає. Немає необідних ліків та потрібної їх кількості.

Проблема з хронічно хворими, зокрема інсулінозалежними, дуже болюча. Ця проблема не вирішується з самого початку окупації,

– заявив радник мера Маріуполя.

Безумовно, українська сторона докладає максимум зусиль, або хоча б мінімально покращити ситуацію. Але окупанти перешкоджають будь-яким спробам та не пропускають жодної допомоги з України. Річ у тім, що росіяни усе заперечують, пропаганда розповідає, що все гаразд.

"Наші люди стараються контрабандою передавати туди. Але обсяги ліків, які можна доставити, не дуже великі, це аж ніяк не вирішує проблему. І на місці вона не вирішується", – зауважив Андрющенко.

Єдиною реакцією окупантів на жахливий стане речей є виступи пропагандистів. "Вони кажуть, що це не так. Але кількість смертей по лікарнях говорить про інше", – підсумував він.

Ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі: коротко

У Маріуполі росіяни та бойовики з ОРДЛО влаштували стрілянину. Вони не змогли поділити між собою награбоване.

Смертність у лікарнях міста зросла щонайменше у 5 разів. Лише за один тиждень в найменшій лікарні Маріуполя загинуло 36 людей.

Місцевий порт окупанти намагаються переобладнати на базу палива. Це може задовольнити логістичні потреби для ведення боїв.

Військові держави-агресорки перестали приховувати свої звірства. Вони навіть створили спеціальні "каталоги", які містять кілька тисяч світлин тих, чиї тіла лежать у братських могилах.

У вересні окупанти планують здійснити судилище над українськими військовополоненими. Для цього вони встановлюють клітки на сцені маріупольської філармонії.

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