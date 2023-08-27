"Старі фотографії" Скрябіна: у маршрутці в Маріуполі звучали українські пісні
Джерело:Петро Андрющенко
В одній з маршруток окупованого Маріуполя 27 серпня лунала пісня легендарного Кузьми Скрябіна. Українці продовжують протистояти росіянам – в тому числі й в культурному аспекті.
Росії не вдасться зламати український народ. Всі чудово пам'ятають, скільки будинків знищив Кремль та скільки людей він вбив.
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Незламний український Маріуполь
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому в окупованому Маріуполі лунає українська пісня. На весь салон місцевої маршрутки грав хіт Кузьми Скрябіна "Старі фотографії".
Здається, шо то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом.
Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати всьо,
– лунало в окупованому місті.
Андрющенко влучно зазначив, що спротив буває і таким. Попри всі намагання Кремлю не вдасться зламати дух українського народу.
Спротив українців в окупації
- На День Незалежності на окупованих українських територіях майоріли державні прапори. Наприклад, у Запорізькій області, прикрасили написом паркан навколо будинку місцевого колаборанта. У Криму ж жінка збирала покласти квіти та прапор України до могили Шевченка.
- Під російським Волгоградом збираються поховати росіянина Павла Губіна, який помер в Україні. Місцеві жителі дали попити отруєної водички окупанту – командири ж "добровольця" попереджали цього не робити.
- На початку серпня у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів. До лікарні у важкому стані потрапило 17 російських військових, з яких принаймні двоє померло.