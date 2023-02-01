Рівень смертності вищий разів у вісім, – Андрющенко пояснив, що з медициною у Маріуполі

У Маріуполі критично не вистачає лікарів. Бракує навіть терапевтів, а не лише спеціалістів вузького профілю.

Про це для 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зазначив, що під великим ударом опинилися хворі на діабет, яким потрібен інсулін.

До теми Вивозять невідомо куди: жителям яких територій найбільше загрожує депортація в Росію

"На все місто знайшовся один ендокринолог. Це дуже показово. Він приймає до першої години дня по різних лікарнях. Люди просто не потрапляють на такий прийом", – розповів Андрющенко.

Зауважте – Петро Андрющенко про стан медицини в Маріуполі: дивіться відео

Обікрали всі лікарні

За словами радника міського голови, у Маріуполі зросла напруга на медичні заклади, бо знову по цивільних лікарнях окупанти відкрили військові шпиталі. Загарбники змушують лікарів опікуватися саме росіянами. Крім цього, у місті немає донорської крові.

Андрющенко розповів, що завдяки партизанам отримали документи, в яких мовиться про вивіз всього дорогого медичного обладнання з Маріуполя. Засоби відправили до Росії та в окупований Донецьк.

"Натомість росіяни позавозили неякісне обладнання. Це просто старий мотлох. Єдиний корпус, який вони показово побудували з міноборони, має певне обладнання, але воно не працює. Немає достатнього електропостачання", – розповів Андрющенко.

Немає обліку смертей

Радник мера зазначив, що під ударом опинилися літні люди та всі, хто має хронічні захворювання. Андрющенко сказав, що мінімум 65 тисяч мешканців Маріуполя зараз – це саме пенсіонери. Половина з них потребує сторонньої допомоги.

Рівень смертності зріс мінімум у 8 разів, ніж було до цієї фази війни. Він зростає, бо навіть обліку людей, які помирають (якщо це люди літні й не можуть самостійно прийти в лікарню), немає. Це відбувається по всьому місту. Ми не дорахуємось десятків тисяч маріупольців, – додав Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі: останні новини