У Маріуполі окупанти розпочали прийом документів для отримання російського паспорта

30 травня 2022 , 20:53
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Джерело:

Петро Андрющенко

Російська окупаційна влада проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі. У знищеному місті цинічні загарбники розпочали прийом документів для отримання російського паспорту.

Анексія Маріуполя перейшла в активну стадію

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив у соціальних мережах що російські окупанти вимагають, аби люди отримали довідку про реєстрацію у Донецьку. 

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За його словами, документи потрібно подавати в місті Новоазовськ у так звану міграційну службу.

Окупанти розпочали процедуру прийому документів для отримання російського паспорта. Для того маріупольці мають спочатку отримати довідку про реєстрацію у Донецьку, а потім подати документи на паспорт в м. Новоазовськ у так звану міграційну службу так званої "ДНР",
– написав Андрющенко.

Радник Вадима Бойченка зверну увагу не недолугість процесів окупаційної влади, оскільки сполучення з Донецьком погане. Разом з тим, Андрющенко констатував, що анексіям Маріуполя Росією перейшла в активну стадію.

"Але можемо констатувати, що анексія Маріуполя Росією перейшла в наступну стадію реалізації – активну", – написав він.

Зауважимо, що 25 травня Петро Андрющенко інформував, що Росія розпочала роздавати свої паспорти в Маріуполі. За незаконною зміною громадянства стоять проросійські бойовики з окупованих територій Донеччини.

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Росія навішує паспорти на окупованих територіях

  • Президент Росії Володимир Путін 25 травня підписав указ про спрощену видачу російських паспортів на окупованих територіях Херсонщини й Запоріжжя.
  • У МЗС України відразу засудили цинічний крок Москви, заявивши, що паспортизація окупованих територій є грубим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. У Міноборони сказали, що Кремль намагається встановити повний контроль над цими регіонами.
  • Цинічне рішення Путіна також засудили Сполучені Штати Америки та Європейський Союз.
  • 30 травня російський диктатор прийняв ще одне цинічне рішення. Путін спростив отримання російського громадянства для дітей-сиріт зі всієї території України.
  • Важливо зазначити, що Росія здійснює примусову депортацію з України та розгорнула фільтраційні табори у Маріуполі. За попередніми даними, російські загарбники викрали понад 1,4 мільйона українців, серед яких – 230 тисяч дітей.

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Автор: Михайло Гема