Хлопці можуть отримати по 15 років: як патріотичні маріупольці протистоять окупаційному режиму

Маріупольці, які продовжують жити в окупації, відверто протистоять місцевій владі. Вони без страху говорять, що чекають на звільнення міста українськими захисниками.

Про це 24 Каналу розповів Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. За його словами, така позиція українців дратує окупаційну владу.

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Маріупольці проти режиму Росії

Петро Андрющенко наголосив, що прояв непокірності перед росіянами – це свідчення демократичного суспільства.

"За всі ці роки маріупольці звикли, якщо щось не так, ти маєш про це говорити, йти від влади вимагати. Це ж не витравити просто так", – пояснив він.

На відвертих відео проти окупантів зазвичай фігурують люди від 30 – 35 років, які не пригнічені радянщиною.

Ми бачимо, як багато з'являється коментарів, дописів і Telegram-каналів, де відверто критикують місцеву владу, колаборантів та всіх окупантів,

– зазначив він.

До того ж таких дій буде більше.

Петро Андрющенко розказав, як у Маріуполі місцеві жителі протистоять окупантам: дивіться відео

У Маріуполі проти Росії

Петро Андрющенко повідомив, що Маріуполь ніколи не був таким брудним, як зараз. Окупаційна влада не дбає про місто.

"І в людей відчуття, що втрачати нічого. Усі чекають, коли повернеться Україна", – переконаний він.

За його словами, люди бачать, що Росія тільки бреше і несе за собою руїни, тож довіри вона не викликає.

Сьогодні нормальність життя для маріупольців в Маріуполі асоціюється виключно з Україною,

– зосередив увагу він.

Тож українці намагаються самотужки протистояти окупаційному режиму.

Окупанти ув'язнюють патріотично налаштованих українців

Радник очільника Маріуполя розказав, що окупанти намагаються протистояти українському спротиву й постійно затримують проукраїнських маріупольців.

Один із таких інцидентів потрапив на відео, де українців ув'язнили за відверті вислови проти влади Росії та її режиму. Їх звинувачують в екстремізмі.

Зрозуміло, що вирок буде за це. В окупантів це дуже швидко: днів 5 й будуть мати вирок на руках. Він однаковий – 15 років засудження за українську позицію,

– пояснив він.

За його словами, якщо українця, який підтримує Україну, заарештували й він відмовився співпрацювати із окупантами, то за це отримує максимальне покарання, яке передбачене папером під назвою російський закон.

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