Гори, гори ясно: у Маріуполі партизани підпалили базу окупантів і знищили техніку

У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підпалили місце базування окупантів. Унаслідок дій партизанів було знешкоджено техніку росіян.

Партизани контрольовано підпали територію базування окупантів. Завдяки цьому було знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупантів: "Газель", дві "Ниви" та УАЗ.

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Окупанти втратили щонайменше 4 автомобілі

"Маріупольський Спротив повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу. Знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби окупанта. Маріуполь продовжує випалювати рус*ю, наближаючи перемогу!", – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Також Петро Андрющенко опублікував світлини, які підтверджують вдалу роботу партизанів в окупованому Маріуполі.

Партизани підпалили базу окупантів / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Крім того, радник мера Маріуполя поширив відео вогняної роботи партизанів.

Андрющенко показав підпал бази окупантів у Маріуполі: дивіться відео

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