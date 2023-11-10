"Передали подарунок": у Маріуполі підірвали авто одного з російських "поліціантів"
У тимчасово окупованому Маріуполі 10 листопада підірвали автомобіль одного з російських "поліціантів". "Вибуховий" ранок був на проспекті Металургів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також телеграм-канал "Маріуполь.Спротив". Деталі щодо підірваного авто окупантів обіцяють розповісти згодом, передає 24 Канал.
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У Маріуполі підірвали авто окупанта
За інформацією Андрющенка, авто одного з поліціантів окупаційного корпусу підірвали на проспекті Металургів. Подарунок передали активісту спротиву. У мережі вони повідомили, що "подарунок" передали з нагоди дня міліції, який росіяни святкують 10 листопада.
Сьогодні поліцаї святкують професійно свято в Маріуполі. Ми свій подаруночок вже передали. Тепер залишилось подивитись – чи пригостять товаришів/колег, чи зажмуть? Ну, з огляду на потенційно госпіталізованих….
– прокоментували вибух у "Маріуполь.Спротив".
У Маріуполі підірвали авто окупанта / Фото "Маріуполь.Спротив"
Андрющенко заявив, що подробиці щодо вибуху будуть повідомлені згодом. Він також сподівається, що, можливо, це не останній сюрприз для окупантів сьогодні.
"Нарешті добрі новини з міста", – прокоментував вибух Андрющенко.
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Тим часом російські пропагандистські телеграм-канали заявляють, що у Маріуполі просто "горів автомобіль".
Що відбувається у Маріуполі: останні новини
- Росіяни зазнають чималих втрат на фронті, тому активно шукають шляхи поповнення особового складу. Тому ворог намагається мобілізувати чоловіків, які живуть на окупованих територіях. Андрющенко наголосив, що деяких чоловіків вдається обманом відправити на фронт. Окупанти обіцяють, що людина залишиться в тилу, але насправді майже одразу її відправляють на передову. Відповідні випадки фіксують в тимчасово окупованому Маріуполі та селищах поблизу.
- У селищі Сєдове, що неподалік Маріуполя, українські захисники уразили російський склад з боєприпасами. Вибухи були настільки потужними, що чули їх навіть у Маріуполі.
- У порт Маріуполя 23 жовтня вперше зайшов морський балкер Росії. Андрющенко припускає, що ворог міг на ньому перевозити ящики з боєприпасами. Адже для розвантаження бойових машин чи іншої техніки, необхідне спеціальне обладнання. До того ж, якби у Маріуполі вивантажували техніку, то це б побачили місцеві жителі.