У Маріуполі підірвався трактор окупантів: згинув військовий і рятувальники
11 червня 2022 , 17:56Читать новость на русском
Джерело:телеграм Андрющенко Time
Російські окупанти продовжують розбирати наслідки своїх злочинів. Карма не забарилася – їх "наздогнала" власна ж вибухівка.
Російські окупанти продовжують розбір завалів у знищеному ними Маріуполі. Шалені злочини росіян проти мирного населення інколи повертаються бумерангом та завдають ударів їм самим.
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Підрив трактора у Маріуполі