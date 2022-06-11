У Маріуполі підірвався трактор окупантів: згинув військовий і рятувальники

11 червня 2022 , 17:56
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Джерело:

телеграм Андрющенко Time

Російські окупанти продовжують розбирати наслідки своїх злочинів. Карма не забарилася – їх "наздогнала" власна ж вибухівка.

Російські окупанти продовжують розбір завалів у знищеному ними Маріуполі. Шалені злочини росіян проти мирного населення інколи повертаються бумерангом та завдають ударів їм самим. 

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Підрив трактора у Маріуполі

 

 

Автор: Ярослав Сиваківський