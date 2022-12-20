Успішна диверсія: у Маріуполі згоріла база росіян на території заводу Ілліча

У тимчасово окупованому Маріуполі 20 грудня український рух спротиву повідомив про успішну диверсію. На території меткомбінату ім. Ілліча згоріла будівля, де жили російські військові.

Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. По обіді обидва написали, що в Маріуполі горіло приміщення, де розміщуються окупанти.

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Через пожежу згоріло майно російських військових

"У Маріуполі горить приміщення де розміщуються російські військові, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський Спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", – повідомив Петро Андрющенко.

Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує чинити опір окупантам. Зокрема, через пожежу згоріло майно російських військових, та те що вони награбували на окупованих територіях.

Що відбувається в окупованому Маріуполі