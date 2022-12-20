Успішна диверсія: у Маріуполі згоріла база росіян на території заводу Ілліча
Джерело:Петро Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі 20 грудня український рух спротиву повідомив про успішну диверсію. На території меткомбінату ім. Ілліча згоріла будівля, де жили російські військові.
Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. По обіді обидва написали, що в Маріуполі горіло приміщення, де розміщуються окупанти.
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Через пожежу згоріло майно російських військових
"У Маріуполі горить приміщення де розміщуються російські військові, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський Спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", – повідомив Петро Андрющенко.
Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує чинити опір окупантам. Зокрема, через пожежу згоріло майно російських військових, та те що вони награбували на окупованих територіях.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- На початку грудня у Маріуполі сталася "бавовна", внаслідок якої постраждала ППО С-300 та дві одиниці колісної військової техніки росіян. Інформацію про те, що внаслідок "бавовни" було вражено техніку окупантів, підтвердили в маріупольському русі спротиву.
- Росія використовує Маріуполь винятково для військових цілей. В окупованому місті росіяни розподіляють техніку на два основні напрямки – Донецький фронт та на Південь.
- Окупанти перетворюють багатостраждальне місто на тилову військово-логістичну базу. Вперше до міста прибув вантаж "зубів дракона" – бетонних укріплень з Криму.
- Також із Запорізької області до Маріуполя окупанти почали перекидати авіацію. Крім того, в селі Ялта в передмісті Маріуполя окупанти почали облаштовувати новий пункт для російських мобілізованих.
- Життя людей у Маріуполі перетворилося на боротьбу за існування. Люди змушені вистоювати у довжелезних чергах за хлібом та теплою їжею. У значній частині міста досі відсутня електроенергія. Тому на виїзд з Маріуполя величезні черги.