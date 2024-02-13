У Маріуполі потужні вибухи: повідомляють про приліт по окупантах
У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали потужні вибухи. Під ударом могло опинитися місце розташування російських військових.
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він додав, що в місті вже почали їздити карети швидкої в район прильоту, передає 24 Канал.
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Що відомо про вибух
У тимчасово окупованому Маріуполі близько о 11:25 пролунав потужний вибух. Російські загарбники відзвітували про роботу ПВО, однак місцеві жителі так не вважають – вони припускають, що був саме приліт. Місцеві в чатах пишуть, що вибух був дуже потужний і його чули в різних районах Маріуполя.
Зокрема гучно було в Приморському районі та у 23-му мікрорайоні.
У місцевих чатах обговорюють вибух / Скриншот Петра Андрющенка
Вибух чули в різних районах міста / Скриншот Петра Андрющенка
Згодом Андрющенко уточнив, що прилетіти могло по місцю розташування окупантів у місті.
Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів. Швидкі вже мчать вулицею Купріна в Маріуполі,
– повідомив Андрющенко.
Цікаво, що окупанти вже почали по-різному виправдовувати вибухи в Маріуполі. Одні пропагандисти голосно заявляють про роботу ПВО, а інші – про "планову утилізацію боєприпасів". Користувачі мережі не вірять у такі недолугі пояснення росіян та жартома зауважують, що "планова утилізація" відбувається за ініціативи українських захисників.
Андрющенко додав, що майже годину після прильоту в Маріуполі лунають вибухи.
"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування складом БК триває", – додав він.
У Маріуполі видніється дим у районі вибухів / Фото з мережі
Яка ситуація в Маріуполі: останні новини
- Росіяни кожного дня скоюють воєнні злочини. Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники відмичкою відчиняють квартири людей, що виїхали, а потім незаконно її продають. Таку тактику ворог використовує і в інших захоплених містах, наприклад у Бердянську та Лисичанську.
- В окупованому Маріуполі помітили російські вантажівки з новими позначками – трикутниками. Вочевидь це нові підрозділи, якими ворог збирається посилити якісь ділянки фронту. Андрющенко зауважив, що колони з новою технікою та живою силою прибувають з окупованих територій Херсонщини.
- Російські військові збудували "цар-потяг" довжиною 30 кілометрів, який тягнеться між Оленівкою та Волновахою. За словами військового експерта Романа Світана, окупанти вдалися до таких дій, оскільки вбачають цілком реальним відхід із Херсонської та Запорізької областей. Окрім того, окупанти вважають, що така "лінія оборони" буцімто допоможе їм втримати Маріуполь.