У Маріуполі прогриміла серія гучних вибухів: окупанти скаржаться на "атаку дронів"

У Маріуполі ввечері 31 січня пролунали гучні вибухи. Їх було щонайменше 7.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Там, ймовірно, працює ППО росіян.

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У Маріуполі лунали вибухи

Андрющенко о 22:13 розповів про вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі.

Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш 7 гучних вибухів. Лівобережжя. Відвертий приліт між селом Виноградне та селом Піонерське,

– зазначив радник міського голови.

Повідомляють про активну роботу ППО окупантів. Неофіційні пропагандистські телеграм-канали, звісно, звітують про стандартні "атаки БПЛА" та "всі цілі збито".

"Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини. Ніч перестає бути млосною", – підсумував Андрющенко.

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Яка зараз ситуація в Маріуполі