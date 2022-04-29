У Маріуполі росіяни видають за мертвих азовців своїх же солдатів

Російська пропаганда продовжує знімати фейкові відео з Маріуполя. Цього разу вони видали своїх же вбитих солдатів за азовців.

Росіяни видають власні втрати за українські

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що у вбитих солдатів на руці біла стрічка, а таку носять саме російські вояки.

Це важливо Просимо чекати офіційної інформації, – міськрада Маріуполя щодо евакуації з "Азовсталі"

Фейки. Окупанти не зупиняються штампувати бравурні відео про втрати "нацбатів". Але в цих перегонах "хто краще бреше" все частіше видають власні втрати за українські,

– написав Андрющенко.

Пропагандисти показали "нацистські батальйони"

Телеграм-канал пропагандистів, які працюють на RT, опублікував відео, про нібито глобальні втрати "Азову" в приватному секторі біля заводу "Азовсталь".

На відео неможливо ідентифікувати місце зйомки (з урахування вуличних боїв вчора та відсутності канонади). Імовірно, це знімали в іншому, віддаленому від заводу районі міста.

Однак замість вбитих азовців на кадрах видно лише вбитих росіян.

На 48 секунді, де загальним планом показують "втрати "Азову" ми бачимо… вбитого росіянина з білою стрічкою на руці. Ми, звісно, згодні з тим, що нацистські батальйони – то росіяни. Але не часто вони визнають це самі,

– зіронізував Андрющенко.

Вкиди пропагандистів про Маріуполь уже традиція

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