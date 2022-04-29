У Маріуполі росіяни видають за мертвих азовців своїх же солдатів
Джерело:"Андрющенко Time"
Російська пропаганда продовжує знімати фейкові відео з Маріуполя. Цього разу вони видали своїх же вбитих солдатів за азовців.
Росіяни видають власні втрати за українські
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він зауважив, що у вбитих солдатів на руці біла стрічка, а таку носять саме російські вояки.
Це важливо Просимо чекати офіційної інформації, – міськрада Маріуполя щодо евакуації з "Азовсталі"
Фейки. Окупанти не зупиняються штампувати бравурні відео про втрати "нацбатів". Але в цих перегонах "хто краще бреше" все частіше видають власні втрати за українські,
– написав Андрющенко.
Пропагандисти показали "нацистські батальйони"
Телеграм-канал пропагандистів, які працюють на RT, опублікував відео, про нібито глобальні втрати "Азову" в приватному секторі біля заводу "Азовсталь".
На відео неможливо ідентифікувати місце зйомки (з урахування вуличних боїв вчора та відсутності канонади). Імовірно, це знімали в іншому, віддаленому від заводу районі міста.
Однак замість вбитих азовців на кадрах видно лише вбитих росіян.
На 48 секунді, де загальним планом показують "втрати "Азову" ми бачимо… вбитого росіянина з білою стрічкою на руці. Ми, звісно, згодні з тим, що нацистські батальйони – то росіяни. Але не часто вони визнають це самі,
– зіронізував Андрющенко.
Вкиди пропагандистів про Маріуполь уже традиція
- Нагадаємо, це не вперше росіяни поширюють брехливі відео начебто з території Маріуполя. Раніше пропагандисти опублікували інтерв'ю з нібито мешканкою Маріуполя, яка звинувачує у зруйнуванні міста не росіян, а нібито "українських націоналістів".
- Також росіяни заявляли, що "знайшли" у Маріуполі "штаб людей з нетрадиційною орієнтацією", яким нібито опікувалися США.
- Окупанти брешуть всім. Наприклад, вони зривають евакуацію маріупольців і кажуть, що, мовляв, Україна не приїжджає за ними.
Нові дані – скільки росіян підтримують війну з Україною: дивіться