Через "неіснуючу" мобілізацію у Маріуполі вимушені терміново готувати нових фахівців

У країни-агресорки через розв'язану нею ж війну настільки все йде за планом та без втрат, що через мобілізаційні процеси доводиться терміново шукати заміну фахівцям та навчати основам нових. Відбувається це й на тимчасово окупованих територіях.

Через мобілізаційні заходи заміщення співробітників знадобилося й у Маріуполі. Для цього так званий глава адміністрації міста гауляйтер Олег Моргун вирішив позапланово провести курси з підвищення кваліфікації та професійної підготовки. Докази таких намірів появилися й у соцмережах, повідомляє 24 Канал.

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Через мобілізацію не хватає фахівців

Моргун захотів провести курси для керівників, їхніх заступників та спеціалістів по забезпеченню комплексної безпеки закладів культури та мистецтва. Для цього зрадник України звернувся за допомогою установи, що розташовується аж у далекому Ханти-Мансійську.

Ймовірно, саме там він знайшов найнижчі ціни. Однак варто зазначити, що при цьому послуги Західно-сибірського центру професійного навчання виявились аж ніяк не з дешевих.

Так, центр професійного навчання погодився заочно провести підвищення кваліфікації максимально за 1800 рублів, а ось професійну перепідготовку за 8 тисяч. Це еквівалентно 855 та 3798 гривням відповідно.

Через мобілізаційні заходи функціонування закладів культури та мистецтва "влетять в копієчку" / Скриншоти з соцмереж

І усе це при тому, що навчити обіцяють таким речам, як, наприклад:

організація безпеки, охорона праці та електробезпека,

пожежна безпека,

антитерористичний захист,

інформаційна та антикорупційна безпека тощо.

Що відбувається в Маріуполі: коротко