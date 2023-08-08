Торік там лежали тіла: в окупованому Маріуполі відкрили супермаркет на місці трупозвалища

З початком повномасштабного вторгнення росіяни спочатку знищували з лиця землі колись спокійний та мирний Маріуполь. А після окупації взялися за так звану відбудову, яка подекуди вражає цинічністю та нелюдяністю.

Так на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, урочисто відкрили супермаркет. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Щобільше до продуктового магазину ринулися люди, це видно зі світлин.

Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, утримання людей на мінімальному рівні задоволення потреб. Люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.

Росіяни намагаються маргіналізувати Маріуполь

Понад рік маріупольці живуть в суцільному страху, без жодного дозвілля та культурного відпочинку. В місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек в звичайному розумінні. Навіть немає звичайних кав'ярень, натомість кіоски з шаурмою або місцеві наливайки.

Ти рік живеш в такому стані, на фоні безробіття з обмеженою кількістю грошей, зрозуміло, що ти перетворюєшся рано чи пізно в таке, що, попри трупи рік тому в цьому самому місті, ідеш на ці розіграші безплатних пляшок не зрозуміло чого,

– пояснив Андрющенко.

Навіть "почекуни" в місцевих чатах пишуть, мовляв, люди, що ви робите, адже рік тому там ще лежали наші сусіди й родичі.

Подібна ситуація відбулася тиждень тому. На місці, де проходила фільтрація, працював гуманітарний штаб, тепер з'явився супермаркет і знову ж подібний натовп прийшов "за халявою".

Так росіяни буквально перетворюють українців на стадо, роблять подібними до росіян, маргіналізують. Але виникає важливе питання: "Що буде з цими людьми після звільнення міста?".

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