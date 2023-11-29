Нова загроза для українців: Андрющенко розповів, що вигадав зрадник в Маріуполі

В окупованому Маріуполі розпочинає роботу так звана "Русская дружина" – націоналістична організація, яка має "захистити" "русских людей" від інших етносів. Насправді "Русская дружина" – це трансформація ультраправого руху.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що організатори руху, спробують консолідувати ультраправі сили в Маріуполі. Також їхня мета – розпалити ворожнечу серед людей. Згодом це може призвести до глибших конфліктів в суспільстві, які виплеснуться на вулиці.

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"Сито" для українців

"Русскую дружину" заснував маріуполець Денис Стечкін, відомий в місті як "дрібний кримінальник". З початком війни він втік до окупованого Криму. А зараз повернувся в Маріуполь, щоб розбурхати спільноту.

Під прикриттям організації Русская дружина" буде формуватися ультранаціоналістичний рух, який стане потенціалом не тільки для мобілізації, але й стане кістяком для з проукраїнським рухом.

Крім того, створення цієї організації є частиною великого плану Росії щодо переселення українців з міста Маріуполь.

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Почнуться конфлікти на вулицях, будуть вибивати мігрантів, яких багато в Маріуполі. Все це призведе до вибуху репресій, насильства. Наші люди не матимуть іншого вибору, ніж виїжджати з Маріуполя, покинув свої домівки,

– пояснив Андрущенко.

У такий спосіб формується наратив для людей: або ти з нами, або проти нас. Створюється чергове "сито" для українців, які мають або стати "русскими", або вирішувати, де їм далі жити.

Що відомо про так звану "Русскую дружину"

Це російське націоналістична організація, яка проголошує принцип "Росія для росіян" та має на меті захистити "росіян від всіх інших етносів, мігрантів". Організував її маріуполець Денис Стечкін.

На початку війни він сховався в окупованому Криму, де одружився (це його третій шлюб) з племінницею Сєргєя Аксенова (очільника окупаційної влади Криму). Сам Аксьонов нещодавно відвідував Маріуполь, і після цього Стечкін оголосив про початок роботи в місті "Русской дружини".

За словами радника міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, що "Русская дружина" перетворюється на "магніт для всіх російських нацистів". Він вважає, що невдовзі в Маріуполі можуть виникнути "масові побої мігрантів", а також мобілізація "маріупольських юних бовдурів" – спочатку до "Русской дружини", а потім – на фронт".