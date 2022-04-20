У Маріуполі з'явилася техніка з позначками V, яка, ймовірно, була під Києвом

У Маріуполі помітили військову техніку окупантів, позначену літерою V. Ймовірно, що раніше вона брала участь у боях під Києвом.

У Маріуполі з'явилася ворожа техніка, яка була під Києвом

Про це в ефірі марафону єдиних новин розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним "Калина", повідомляє 24 канал.

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Це свідчить про те, що вони перекинули сюди свіжі сили і, мабуть, це та ж сама сволота, яка була під Києвом (у Бучі й так далі), тому що їхня техніка мала ідентифікації букви V,

– сказав азовець.

Боєць зауважив, що українським захисникам вже вдалося знищити один такий танк.

Ситуація у Маріуполі дуже складна

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