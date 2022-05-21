Маріупольська міськрада просить не поширювати кадрів наших захисників, які поширює пропаганда

Маріупольська міська рада звернулася до представників українських ЗМІ з проханням не поширювати російську пропаганду. Мова йде про кадри наших захисників, які створюють російські пропагандисти.

Своє звернення Маріупольська міськрада опублікувала після того, як низка українських медіа поширили кадри захисників Маріуполя, які створили росЗМІ. Тому українські медіа закликають утриматися від публікації таких кадрів.

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Звернення міської ради Маріуполя

У місткій раді Маріуполя наголосили на тому, що поширення відео, які публікують російські ЗМІ – це підігрування пропагандистам. Міськрада закликала поважати наших героїв та утриматися від публікації таких кадрів в українському медіапросторі.

Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі. Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали,

– наголосили у міськраді Маріуполя.

Наші воїни виходять з "Азовсталі" гордо

Російська пропаганда лиш те і вміє, що створювати фейки. Що б вони не публікували про захисників Маріуполя, правда залишається незмінною. Яскравим підтвердженням цього є лист одного з українських героїв з "Азовсталі", лист якого на брифінгу зачитала його кохана. Воїн наголосив, що наші захисники та захисниці виходять з території заводу гордо та з піднятими головами.

Ми виконали свій обов'язок до кінця. І виходимо із заводу непереможені й з гордо піднятою головою. Збереження життя наших побратимів – це пріоритет і головна наша задача у складній ситуації, в якій ми опинилися. Впевнені у подальшій підтримці нашого контингенту з боку уряду України й всього цивілізованого світу,

– написав оборонець "Азовсталі".

Усе, що створює російська пропаганда, можна поставити під сумнів. Тому керуючись своєю редакційною політикою, 24 канал не поширював пропагандистські кадри, які створюють російські ЗМІ, не поширює і не буде цього робити у жодному разі.

Ми знаємо, що наші герої нескорені та відважні. Зараз ми разом з усією країною з нетерпінням чекаємо на повернення захисників Маріуполя додому.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі": головне

Понад 80 днів українські герої боронили Маріуполь. Після того, як вони опинилися на території заводу "Азовсталь", росіяни атакували зі всього наявного у них озброєння, але попри те наші захисники та захисниці продовжували мужньо тримати оборону та давати відсіч окупантам.

Після евакуації цивільних з території заводу, яка почалася 30 квітня і тривала кілька днів, російські війська знову почали атакувати "Азовсталь". Захисники та їхні родичі почали говорити про необхідність їхньої евакуації. Для цього була запропонована процедура екстракції – вивезення на територію третьої країни. Там наші воїни мали б залишатися до завершення бойових дій. До слова, петиція про порятунок наших героїв, яку скерували генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, зібрала понад 1,5 мільйона підписів.

13 травня міністерка реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що евакуація з "Азовсталі" відбуватиметься у декілька етапів. Вона зазначила, що посередницею в цих перемовинах буде Туреччина.

Операція з порятунку заблокованих українських військових на "Азовсталі" розпочалась 16 травня. Тоді 53 важкопоранених захисника вдалося евакуювати й доставити до медичного закладу в окупованому Новоазовську. Крім того, ще 211 наших захисників через гуманітарний коридор доправили до окупованої Оленівки. Усіх їх пообіцяли повернути на підконтрольну територію України за процедурою обміну.

20 травня один із командирів гарнізону на "Азовсталі", підполковник Денис Прокопенко записав звернення, де повідомив, що вище військове керівництво дало наказ припинити оборону міста.

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