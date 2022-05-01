З Маріуполя 1 травня може відбутися евакуація цивільних: людей везтимуть до Запоріжжя

Евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя можлива вже 1 травня. Збір людей оголосили на 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті"

Про це офіційно повідомила Маріупольська міська рада. Місцева влада зазначила, що "молиться, аби все спрацювало".

До теми Росіяни можуть зруйнувати стіни, але не зламати дух українців, – Єрмак про оборонців Маріуполя

Маріупольців закликали повідомити про це рідних та знайомих

Якщо у вас залишилися родичі або знайомі в Маріуполі, намагайтеся зв'язатися з ними всіма способами,

– кажуть у міськраді.

Усіх, хто має контакти в заблокованому Маріуполі, радять писати та телефонувати. Це шанс для людей виїхати у безпечне місце.

Зазначимо, що напередодні з "Азовсталі" вдалось вивести та евакуювати перших цивільних. Мовиться про 20 осіб, зазначив заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар. При цьому на евакуаційні автобуси чекали 12 годин: вони мали прибути о 6:00, а приїхали по 18:00.

З-під завалів заводу діставали жінок та дітей

Раніше українські захисники докладали всіх зусиль, аби дістати з-під завалів заводу жінок та дітей, сподіваючись, що їх також вдасться евакуювати. Перед цим ворожа авіація та артилерія нещадно обстрілювала територію підприємства.

Новина доповнюється...