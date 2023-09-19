Генерал Марк Міллі пообіцяв, що його відставка не позначиться на підтримці України

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі йде у відставку. Втім, за його словами, це не вплине на підтримку нашої держави з боку міжнародних партнерів.

У вівторок 19 вересня в Німеччині відбувається зустріч "Рамштайн". Від України там уперше виступає новий мінстр оборони Рустем Умєров.

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Про що говорив Марк Міллі

Весь виступ генерала був пронизаний лейтмотивом про необхідність підтримувати Україну. 19 вересня Марк Міллі проводить останні зустрічі, а потім виходить у відставку. Він висловив упевненість, що робота партнерів буде продовжуватися, "поки Україна не досягне успіху, бо це спільне зобов'язання наших країн".

Міллі прямо вказав, що війну розв'язав Путін, а також наголосив: не можна дозволяти змінювати кордони інших країн силою.

Кінцева мета очевидна – підтримувати Україну, доки не скінчиться війна, з власної волі розпочата Путіним. Право торжествуватиме над правом сильного,

– підкреслив він.

Війну, яку Росія розпочала проти України, Марк Міллі назвав воєнним злочином, що триває, грубим порушенням міжнародних норм і нападом на ті принципи, які країни НАТО взялися захищати 80 років тому.

Ми будемо підтримувати цю боротьбу стільки, скільки Україні буде потрібно, щоб захистити свій суверенітет,

– пообіцяв генерал.

За його словами, Україна не просить інші країни воювати за себе, але просить про допомогу, зокрема матеріальну та навчальну. І Захід надає її: спершу це були джавеліни та стінгери, техніка для захисту українського неба, озброєння, що допомогло уразити російські збройні склади, а "тепер наша підтримка дозволяє Україні вести контрнаступ".

Свій виступ Марк Міллі закінчив словами "Слава Україні!"

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Чому Міллі йде у відставку

В Об'єднаний комітет начальників штабів США входять голова, заступник, начальник штабу Сухопутних військ, начальник Військово-морських операцій, начальник штабу Повітряних сил, командувач Корпусу морської піхоти, начальник Бюро Національної гвардії і начальник Космічних операцій. Його заснували 1942 року. Навесні в американській пресі з'явилися публікації про можливу заміну як мінімум п'ятьох генералів Об'єднаного комітету, адже спливає термін їхньої каденції.

Нова коаліція на "Рамштайні"

На зустрічі "Рамштайн" оголосили про нову коаліцію з п'ятьох країн. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Мета такого об'єднання – передача ЗСУ танків Leopard та проведення навчання пілотів на винищувачах F-16.