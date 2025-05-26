Нагадує темні сторінки радянщини, – ексглава МЗС різко оцінив внутрішньополітичну ситуацію в США

Дональд Трамп досі вірить у економічну вигоду з майбутньої співпраці з Росією. Ба більше, президент США зараз тисне на своє оточення та самих американців, віддаляючи країну від демократії.

Таку думку 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко, зауваживши, що яскравим прикладом є держсекретар США Марко Рубіо, який боїться президента. Він не перечить Трампу в його діях щодо України, хоч і знає реальну ситуацію.

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"Демократія перетворюється на радянщину"

Після розмови з Владіміром Путіним Дональд Трамп повідомив, що Росія хоче вести масштабну торгівлю зі США після того, як ця катастрофічна "кривава баня" закінчиться. За словами ексміністра закордонних справ України, президент США досі має надію на економічну вигоду від співпраці з країною-агресоркою, щоб потім ходити і "розмахувати вдалими угодами".

"Трамп хоче тут і зараз, щоб про нього говорили лише хороше. Нещодавно він вимагав, щоб журналісти покинули Овальний кабінет і не ставили "дурних" запитань. Це не вписується в жодні правила і логіку, але Трамп живе в цьому", – зауважив він.

Тим часом держсекретар США Рубіо не зміг однозначно відповісти на питання, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем. Цікаво, що ще у 2017 році сам Рубіо критикував тодішнього держсекретаря за те, що той не зміг цього зробити.

Огризко припустив, що Рубіо взяв приклад саме з президента США, який часто змінює свої думки. Очевидно, що держсекретар США розуміє усю ситуацію, якою вона є насправді. Однак боїться перечити Трампу.

Трамп зробив таку атмосферу не лише в своєму оточенні, а й в суспільстві. Багато американців бояться говорити про проблеми, бо бояться репресій. Я ніколи не думав, що це буде в США, в осередку демократії. Це нагадує темні сторінки радянщини. Демократія згортається шаленими темпами,

– наголосив він.

До речі, водночас політологиня-американістка Олександра Філіпенко висловила думку про те, що Рубіо є "самостійним гравцем", але знає, що за його заявами пильно стежить президент США. На держсекретаря зараз триває потужний тиск з боку ультраправих сил та інших чиновників, які закликають до припинення підтримки України.