Ми просунулися дуже глибоко, – Маркус записав відео з захопленого російського окопа

Українські воїни просуваються вперед, аби повністю звільнити рідну землю від російського агресора. Сили оборони штурмують позиції окупантів та завдають ворогу нових втрат. Головний сержант 47 ОМБр "Маґура" записав відео прямо з окопа загарбників.

Валерій Маркус розповів про успіхи наших воїнів та втрати країни-терориста. Про це пише 24 Канал.

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"Ми успішно робимо свою роботу"

Маркус розповів, що вчора була доба штурмів. Українські воїни просунулися дуже далеко та глибоко.

Знімаю відео з російських окопів. Тут зараз купа трупів. Ще, слава Богу, не смердять, але ми зараз з боями будемо просуватися далі вглиб. Очевидно, що це буде не швидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудувана. Тому етап, коли трупи почнуть смердіти, скоріш за все, ми застанемо. Втім, ці негативні нюанси є ознакою того, що ми успішно робимо свою роботу,

– підкреслив головний сержант.

Маркус про ситуацію на фронті: дивіться відео

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах чути гучні звуки вибуху. Валерій Маркус на фоні зброї та бронежилета. Воїн не одягнув шолом. Цікаво, що на це вже відреагував Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій! Ану одівся бігом! Получиш у мене,

– турботливо написав у коментарях під відео Валерій Залужний.

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Залужний залишив коментар під відео Маркуса / Скриншот 24 Каналу

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