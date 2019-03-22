Марш нової армії, Eminem, Вакарчук і KAZKA: що слухають кандидати у президенти

П'ятеро кандидатів у президенти України розповіли про свої музичні вподобання. Їхні смаки досить відрізняються.

Кандидати слухають музику у дорозі, на радіо та зі своїми дітьми, пише "Новое время".

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Чинний президент Петро Порошенко сказав, що його улюблена пісня – це марш нової армії, який вперше пролунав на 27-ій річниці незалежності в Києві.

Володимир Зеленський на запитання про три улюблені композиції відповів, що це будь-які три пісні Адель.

Юлія Тимошенко сказала, що музику слухає переважно в авто, різні українські FM-радіостанції. Вона додала, що їй подобається сучасна українська музика. "Я із задоволенням слухаю і Святослава Вакарчука, і Христину Соловій, і Казку", – сказала Тимошенко.

Анатолій Гриценко розповів, що часто слухає музику з дітьми:

Виходить дуже широкий спектр: від Queen та Eagles, ДДТ Юрія Шевчука та Андрія Макаревича — до Антитіл, Arctic Monkeys, Chemical Romance або Eminem,

– додав Гриценко.

Олег Ляшко наголосив, що не лише слухає, а й сам співає. Улюбленими піснями назвав "Чорнобривці", "Я піду в далекі гори" і "Червону руту".