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      Марш нової армії, Eminem, Вакарчук і KAZKA: що слухають кандидати у президенти

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      Марш нової армії, Eminem, Вакарчук і KAZKA: що слухають кандидати у президенти
      Марш нової армії, Eminem, Вакарчук і KAZKA: що слухають кандидати у президенти / Колаж 24 каналу

      П'ятеро кандидатів у президенти України розповіли про свої музичні вподобання. Їхні смаки досить відрізняються.

      Кандидати слухають музику у дорозі, на радіо та зі своїми дітьми, пише "Новое время".

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      Чинний президент Петро Порошенко сказав, що його улюблена пісня – це марш нової армії, який вперше пролунав на 27-ій річниці незалежності в Києві.

      Володимир Зеленський на запитання про три улюблені композиції відповів, що це будь-які три пісні Адель.

      Юлія Тимошенко сказала, що музику слухає переважно в авто, різні українські FM-радіостанції. Вона додала, що їй подобається сучасна українська музика. "Я із задоволенням слухаю і Святослава Вакарчука, і Христину Соловій, і Казку", – сказала Тимошенко.

      Анатолій Гриценко розповів, що часто слухає музику з дітьми:

      Виходить дуже широкий спектр: від Queen та Eagles, ДДТ Юрія Шевчука та Андрія Макаревича — до Антитіл, Arctic Monkeys, Chemical Romance або Eminem,
      – додав Гриценко.

      Олег Ляшко наголосив, що не лише слухає, а й сам співає. Улюбленими піснями назвав "Чорнобривці", "Я піду в далекі гори" і "Червону руту".

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      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Анатолій Гриценко Юлія Тимошенко - новини Музика Петро Порошенко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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