Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала зустріч з мамою після 2 років полону: чуттєве відео
В п'ятницю, 31 травня, з російського полону повернулася 24-річна слідча Нацполіції Мар'яна Чечелюк з Маріуполя. Дівчина пробула в неволі понад 2 роки.
Нещодавно вона вперше за цей період побачила свою маму. Кадрами зустрічі Мар'яна Чечелюк поділилася в своєму інстаграмі.
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Міцні обійми Мар'яни з мамою
Мар'яна Чечелюк в своєму інстаграмі опублікувала відео, на якому вона йде на зустріч до своєї мами. Жінка ж чекає на свою доньку з квітами та подарунками. Побачивши одна одну, жодна з них не стримує сліз та міцно обіймаються.
Після того, як вони зайшли в приміщення, дівчина зауважила, що кімната схожа на ту, яка була в російській в'язниці. Проте наголошує, що це вже в минулому.
Перші обійми Мар'яни з мамою за два роки: дивіться відео
Дівчина також поширила світлини після їхньої теплої зустрічі із мамою.
Мар'яна Чечелюк зустрілася з мамою / Фото Мар'яни Чечелюк
Перша зустріч Мар'яни Чечелюк з мамою за два роки / Фото Мар'яни Чечелюк
Також дівчина показала синці на ногах як доказ того, що в російському полоні знущаються над жінками.
Синці на ногах Мар'яни Чечелюк після російського полону / Фото Мар'яни Чечелюк
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Обмін полоненими 31 травня
- В п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з Росією. Так, з ворожого полону повернулися 75 українців, серед яких є і військові, і цивільні.
- Зокрема, серед тих, хто повернувся на рідну землю, 71 захисник і 4 цивільних осіб.
Відомо, що з полону звільнили:
- 37 представників ЗСУ, серед яких 13 бійців Військово-Морських Сил, а також 2 представники Повітряних сил;
- 21 військовослужбовець Нацгвардії;
- 7 прикордонників;
- 6 тероборонців;
- 4 цивільних українок.
- Відомо, що звільнені з полону 19 захисників обороняли острів Зміїний, 14 військовослужбовців охороняли Чорнобильську АЕС, 10 військових – оборонці Маріуполя.