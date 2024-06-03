Слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк показала зустріч з мамою після 2 років полону: чуттєве відео

В п'ятницю, 31 травня, з російського полону повернулася 24-річна слідча Нацполіції Мар'яна Чечелюк з Маріуполя. Дівчина пробула в неволі понад 2 роки.

Нещодавно вона вперше за цей період побачила свою маму. Кадрами зустрічі Мар'яна Чечелюк поділилася в своєму інстаграмі.

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Міцні обійми Мар'яни з мамою

Мар'яна Чечелюк в своєму інстаграмі опублікувала відео, на якому вона йде на зустріч до своєї мами. Жінка ж чекає на свою доньку з квітами та подарунками. Побачивши одна одну, жодна з них не стримує сліз та міцно обіймаються.

Після того, як вони зайшли в приміщення, дівчина зауважила, що кімната схожа на ту, яка була в російській в'язниці. Проте наголошує, що це вже в минулому.

Перші обійми Мар'яни з мамою за два роки: дивіться відео

Дівчина також поширила світлини після їхньої теплої зустрічі із мамою.



Мар'яна Чечелюк зустрілася з мамою / Фото Мар'яни Чечелюк



Перша зустріч Мар'яни Чечелюк з мамою за два роки / Фото Мар'яни Чечелюк

Також дівчина показала синці на ногах як доказ того, що в російському полоні знущаються над жінками.



Синці на ногах Мар'яни Чечелюк після російського полону / Фото Мар'яни Чечелюк

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Обмін полоненими 31 травня

В п'ятницю, 31 травня, Україна провела обмін полоненими з Росією. Так, з ворожого полону повернулися 75 українців, серед яких є і військові, і цивільні.

Зокрема, серед тих, хто повернувся на рідну землю, 71 захисник і 4 цивільних осіб.

Відомо, що з полону звільнили: