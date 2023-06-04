Ворог здійснює інтенсивні наступи, але безуспішно, – у ЗСУ розповіли про бої біля Мар'їнки

Російські загарбники безуспішно намагаються наступати в районі Мар'їнки Донецької області. Лише за добу вони втратили вбитими та пораненими 130 окупантів.

Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. За його словами, окупанти регулярно штурмують позиції українських військових. Але загалом ситуація в Мар'їнці контрольована.

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Лише за ніч зафіксували 8 штурмових дій з боку росіян. Зокрема, там воюють кадирівці, які прибули сюди упродовж цього тижня.

Вони добре підготовлені, добре екіпіровані та вмотивовані. Але захисники Таврійського напрямку впевнено тримають оборону. Роблять необхідні заходи для зниження бойових спроможностей ворога,

– зауважив Шершень.

Яка ситуація на Таврійському напрямку – розповів Валерій Шершень: дивіться відео

Які втрати ворога за добу на Таврійському напрямку

Як наголосив Шершень, упродовж минулої доби, 3 червня, російські окупанти 19 разів атакували позиції українських військових. Вони використовували і танки, і РСЗВ, і ствольну артилерію. Однак підрозділи Сил оборони відбили усі атаки.

Також росіяни зазнали значних втрат. Упродовж 3 червня вдалося знищити та поранити 130 окупантів

За добу втрати ворога вбитими та пораненими становили 130 окупантів. Також за добу знищили 5 місць зберігання боєприпасів ворога, а також знищили та пошкодили 18 одиниць озброєння та військової техніки,

– розповів Шершень.

Втрати Росії у війні проти України: коротко

Російські окупанти зазнали катастрофічних втрат серед особового складу та військової техніки упродовж повномасштабного вторгнення в Україну. Воно почалося 24 лютого 2022 року.

Так, Росія вже втратила 209 940 особового складу. А за минулу добу, 3 червня, на "концерт Кобзона" відправилися 470 окупантів.

Крім того, українські військові вже знищили 3837 ворожих танків, 7512 бойових броньованих машин, 3555 артилерійських систем, 583 реактивних систем залпового вогню, 344 засоби ППО, 313 літаків, 298 гелікоптерів тощо.