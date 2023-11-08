Серед цікавого – РЕМ-КЛ: "Атеш" показав спецтехніку, яку ворог перекинув в Євпаторію
Джерело:"Атеш"
Партизанський рух "Атеш" виявив чергову партію російської техніки в тимчасово окупованій Євпаторії. Зокрема, там помітили й техніку призначену для ремонту й допомоги водіям.
Мовиться про ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ. Партизани запевнили, що росіяни будуть ремонтувати лише брухт.
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"Атеш" виявив техніку Росії у Криму
У русі опору відзначили, що зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію "Товарна" у Євпаторії. Саме там помітили машину РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.
"Атеш" показали техніку росіян в окупованій Євпаторії / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Партизани наголосили, що Сили оборони систематично виводять з ладу бойову техніку Росії. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося.
Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться лише купу металу,
– сказали у "Атеші".
Партизани також провели розвідку у Красноперекопському
У "Атеші" також зазначили, що партизани провели нічну розвідку на одній із баз окупантів у Красноперекопську. Так, у русі опору відзначили, що як би добре не охоронялася територія окупантів, їхні агенти змогли залишитись непоміченими.
"У ході проведених заходів було виявлено 6 радянських буксованих гармат 152-міліметрів Гіацинт-Б, бензовоз на базі КАМАЗ, а також кілька вантажних автомобілів", – наголосили партизани.
"Атеш" показав розташування ворожих об'єктів у Красноперекопському / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Рух опору також опублікував у відкритому доступі координати об'єкта російських загарбників. Партизани наголосили, що активно продовжують працювати над звільненням Криму та добувати інформацію про місця дислокації в Росії.
"Атеш" активно працює в Криму
- Партизани з "Атешу" 2 листопада повідомляли, що окупанти у тимчасово окупований Джанкой звезли мобілізованих солдат. Зокрема, там оточили вокзал, щоб мобілізовані громадяни країни-агресорки не втекли.
- До цього "Атеш" розкрив логістику російських ракет у тимчасово окупованому Севастополі. Це були ракети, якими гатили окупанти зі своїх кораблів у Чорному морі.
- Крім того, рух опору помітив, що росіяни перекидають у Крим свою стару розконсервовану техніку. Там помітили колони старих моделей УАЗів, Уралів, БМД та БТРів.