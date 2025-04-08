У його руках зараз головна політична платформа: сварка з Маском дуже ризикована для Трампа

Нові тарифи президента США Дональда Трампа серйозно вплинули на статки мільярдера Ілона Маска. Він публічно критикує запровадження мит на міжнародну торгівлю, і навіть накинувся на радника Білого дому.

Маск володіє головною політичною платформою – мережею X. Якщо Трамп вступить із ним у конфронтацію, це призведе до певного розколу у Сполучених Штатах. Про це 24 Каналу розповів політолог та експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

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Як на Маска впливають нові тарифи Трампа

З листопада 2024 року статки Ілона Маска впали нижче позначки у 300 мільярдів доларів. Причиною цього стали нові тарифи, введені президентом США Дональдом Трампом. ЗМІ повідомляють, що бізнесмен особисто звернувся до американського лідера з проханням вплинути на ситуацію та скасувати певні заходи. Однак, це поки не змінює його позиції.

Як зазначив Несвітайлов, Трамп не став би президентом США без фінансування та медійної підтримки Маска, який був готовий до фінансових втрат, вважаючи це своєрідною платою за владу. Однак ситуація змінилася, коли Трамп вирішив звільнити Маска з посади очільника Департаменту ефективності уряду США і ще й ввів мита, які торкаються його компаній.

Тарифи Трампа безпосередньо впливають на SpaceX, Tesla і Starlink, адже їхня продукція значним обсягом залежить від імпортних компонентів. Це суттєво підвищує витрати й може зробити продукцію менш конкурентоспроможною, що ще більше вдарить по доходах Маска.

Про конфлікт Маска з радником Трампа

Недавно Маск накинувся з образливими коментарями на головного економічного радника Білого дому Пітера Наварро, який активно нахвалює запроваджені Трампом мита на імпорт з Європи.

Ступінь доктора економіки в Гарварді – це погано, а не добре. Це призводить до проблеми з мізками,

– написав Маск на платформі Х.

Відповідаючи на закиди мільярдера, радник Трампа відкинув його критику торгівельних мит.

"Ми розуміємо, що тут відбувається. Ілон продає машини. Він просто захищає власні інтереси", – сказав Наварро.

Попри падіння своїх статків, Маск залишається найзаможнішою людиною у світі, і його компанії мають численні державні контракти.

Чому сварка з Маском ризикована для Трампа

Мережа X (раніше Twitter) залишається важливою політичною платформою. Якщо Маск вступить у відкриту конфронтацію з Трампом, це може призвести до розколу аудиторії в США.

Цей конфлікт лише загострюється і може призвести до серйозних наслідків,

– наголосив експерт-міжнародник.

Така ситуація може створити можливості для демократів, які після виборів виглядали ослабленими, адже між республіканцями почнеться серйозна внутрішня боротьба.