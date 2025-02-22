Маск відповів, чи відключить Україні Starlink

Оскільки Україна не хоче підписувати угоду по рідкісноземельних металах, США додали до свого арсеналу ще один аргумент. ЗМІ повідомили, що Маск може відключити Starlink, критично важливий для фронту. Сам Ілон Маск відповів, чи правда це.

Три джерела Reuters сказали, що Україні можуть припинити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, який належить SpaceX. Обома компаніями володіє Ілон Маск. 24 Канал передає відповідь бізнесмена з посиланням на допис Маска.

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Чи буде Маск відключати Starlink Україні

Під час своєї відповіді Маск зосередився на критиці ЗМІ, яке повідомило цю новину.

Це неправда,

– коротко відповів він.

А далі став обурюватися працівниками агенції Reuters. Мовляв, вони брешуть так само, як і інші ЗМІ, які не вихваляють Маска. І пройшовся по Associated Press.

"Reuters поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах", – написав мільярдер.

Далі він зробив твіт, у якому назва Reuters викладена за допомогою повторюваних слів "Брехня".

Контекст. У статті Reuters ідеться, що про відключення Starlink говорили на зустрічі зі спецпредставником Трампа по Україні та Росії Кітом Келлогом. А почався шантаж після того, як Зеленський відмовив міністру фінансів США Бессенту в підписанні угоди про "рідкісноземи".

Польща стала на захист України

У 2023 році уряд Польщі передав Києву "Старлінки". Частина пішла у Пункти незламності.

22 лютого віцепрем'єр країни наголосив: Польща платить і платитиме за супутниковий інтернет для України. Варшава не може уявити, "щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща".

Слід сказати, що Польща передала найбільше цих систем з-поміж усіх партнерів України.