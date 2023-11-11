Продовжує пробивати дно: Маск закликав Зеленського до прямих переговорів з Путіним

11 листопада 2023, 13:28
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Мільярдер Ілон Маск знову видав скандальну заяву. Цього разу засновник компанії "SpaceX" сказав, що нібито Зеленському треба піти на перемовини з Путіним.

Скандальну заяву Маск видав у подкасті Лекса Фрідмана. Мільярдер відповів на питання, чи потрібно починати перемовини між Україною та Росією, пише 24 Канал

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Маск зробив скандальну заяву про перемовини між Києвом та Москвою

Зеленському не треба відправляти на смерть у цій війні цвіт української нації. Я думаю, що він повинен особисто зустрітися з Путіним,
– заявив Маск.  

Мільярдер також вирішив "поспівчувати" російським окупантам, як і українським захисникам.

"Вони не просилися на передову, вони просто змушені там бути. Я думаю, що більшість із них не мають ненависті до іншої сторони. Сюди пасує стара приказка часів Першої світової війни: "Молоді хлопці, які не знають один одного, вбивають один одного від імені старих чоловіків, які знають один одного. Який у цьому сенс?", – сказав Маск.

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Останні заяви про ймовірність перемовин з Росією

  •  Володимир Зеленський нещодавно коментував чутки про можливість перемовин з Росією. Президент України заявив, що на нього ніхто не тисне щодо перемовин та ніхто не змушує говорити з Росією.
  • У США також заперечили ймовірність перемовин з Кремлем. Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель запевнив, що будь-які питання мирних переговорів не можуть обговорювати без України.
  • Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що за президенства Володимира Зеленського ніякого "Мінська-3" не буде. Тобто переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі. Посадовець також зазначив, що тему щодо переговорів систематично "підкидують" самі росіяни. На жаль, її підхоплюють закордонні та навіть українські ЗМІ.

Автор: Діана Квасневська