До чого можуть призвести удари ворога по критичній інфраструктурі: пояснення розвідки Британії

З 10 жовтня Росія атакувала Україну низкою ударів по критичній інфраструктурі. Через атаку ворога у країні запровадили графіки екстрених відключень світла.

Аналітики розвідки Міністерства оборони Великої Британії наголошують, що цими масовими ракетними ударами Росія намагається зламати моральний дух українців.

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Ворог хоче зламати моральний дух українців

Масові ракетні удари російських терористів призвели до значних пошкоджень електростанцій та станцій електропередачі. Планові та аварійні відключення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України.

Ці удари мають непропорційний вплив на цивільне населення України, у тому числі не вибірково впливаючи на такі важливі функції, як охорона здоров'я та опалення.

Пошкодження мереж через російські удари майже напевно матиме наслідки для взаємопов'язаних систем водопостачання та опалення, що найбільше відчує цивільне населення взимку, оскільки попит зростатиме,

– зазначають у британській розвідці.

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Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що за останній місяць тактика російської армії змінилася. Зокрема, це пов'язано з призначенням нового командувача "спецоперації" Росії Сєргєєм Суровікіним.

У Міноборони наголошують, що Суровікін користується "доктриною терористів" та влаштовує масовані обстріли об'єктів критичної інфраструктури та мирних жителів.

З 10 жовтня Росія атакувала Україну низкою ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Останні інтенсивні удари були нанесені 31 жовтня, коли вперше цілями стали об’єкти гідроелектростанцій.

У Повітряних силах ЗСУ припускають, що Росія зараз накопичує ракети, аби завдати чергового масованого удару по території України, зокрема по критичній інфраструктурі.

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