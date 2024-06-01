Ворог обстріляв дві теплоелектростанції ДТЕК: серйозно пошкоджене обладнання
1 червня 2024, 08:27Читать новость на русском
Джерело:ДТЕК
Вночі проти 1 червня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під ударом опинились об'єкти енергетичної інфраструктури у різних областях нашої держави.
Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики.
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Пошкоджено обладнання
Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.Зверніть увагу! Від лютого 2022 року теплоелектростанції ДТЕК були під ворожими обстрілами понад 180 разів. За цей період від ударів по станціях 51 працівник зазнав поранень, троє енергетиків загинуло.
Росія вже не вперше атакує енергетичні об'єкти.
Ворог вдарив по Дніпропетровщині
- Внаслідок обстрілу постраждала і Дніпропетровська область. Відомо про влучання у цьому регіоні. Зокрема, там спалахнули пожежі.
- Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак зазначив, що цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці збили ракети й "Шахеди". Зокрема, в області ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
- Водночас глава Дніпропетровщини також наголосив, що по Нікополю ввечері 31 травня окупанти поцілили з артилерії. З обстрілу та атаки дронами-камікадзе в місті розпочався й ранок. Під ударом опинилася також Покровська громада області.