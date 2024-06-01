Ворог вдарив по Балаклії: серед постраждалих – 8 дітей і вагітна

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилась також у Балаклія, що на Харківщині.

Росія вночі проти 1 червня піднімала стратегічну авіацію. Ворог вдарив по Балаклії, є поранені.

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Що відомо про постраждалих

Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.

У міській військовій адміністрації Балаклії зазначили, що всім постраждалим надають медичну допомогу. Ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети долетіли аж до Закарпатської області.

Крім цього, вибухи чули на Запоріжжі та на Вінниччині. Відомо, що у Запоріжжі Росія вдарила по об'єкту інфраструктури. Там є руйнування.

Росія вдарила по Запоріжжю