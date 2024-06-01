Ворог вдарив по Балаклії: серед постраждалих – 8 дітей і вагітна
Джерело:Балаклійська МВА
Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під ударом опинилась також у Балаклія, що на Харківщині.
Росія вночі проти 1 червня піднімала стратегічну авіацію. Ворог вдарив по Балаклії, є поранені.
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Що відомо про постраждалих
Росія поцілила по приватній житловій забудові. Попередньо внаслідок атаки постраждало 12 осіб. Серед них – 8 дітей та вагітна жінка.
У міській військовій адміністрації Балаклії зазначили, що всім постраждалим надають медичну допомогу. Ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети долетіли аж до Закарпатської області.
Крім цього, вибухи чули на Запоріжжі та на Вінниччині. Відомо, що у Запоріжжі Росія вдарила по об'єкту інфраструктури. Там є руйнування.
Росія вдарила по Запоріжжю
- Вночі проти 1 червня у Запоріжжі лунали вибухи. Згодом у Запорізькій ОВА розповіли про наслідки ворожого обстрілу.
- Ворог поцілив в один із обʼєктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- У патрульній поліції Запорізької області повідомили, що рух Дніпровською ГЕС тимчасово перекрито. Обʼїзд здійснюється через Арковий міст острова Хортиця (вулиця Сергія Тюленіна – вулиця Січі – вулиця Таганська). А також через Нові мости та Хортицький район.