Бурштин на Прикарпатті через атаку залишився без опалення та гарячої води

Росія масовано атакувала Україну різними видами озброєнь. Внаслідок атаки Бурштин залишився без опалення та гарячої води.

Внаслідок масованої атаки 1 грудня Бурштин та ще кілька міст залишились без гарячої води та опалення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Бурштинську ТЕС.

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Численні ракетні удари

Через численні удари по енергетиці теплопостачання та водопостачання буде частково призупинено у низці населених пунктів Івано-Франківської області. Мовиться про Бурштин та село Дем'янів.

Повідомили, що всі енергетики залучені до усунення наслідків атаки. Вони роблять все можливе, щоб повернути гарячу воду та опалення у домівки.

Росія вчергове масовано атакувала Україну. Під прицілом знову опинилась енергетична інфраструктура. Зокрема, також 50% споживачів на Тернопільщині залишились без світла через російський обстріл.

Відомо, що ворожі сили вкотре атакували один з об'єктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.