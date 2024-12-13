Бурштин на Прикарпатті через атаку залишився без опалення та гарячої води
Росія масовано атакувала Україну різними видами озброєнь. Внаслідок атаки Бурштин залишився без опалення та гарячої води.
Внаслідок масованої атаки 1 грудня Бурштин та ще кілька міст залишились без гарячої води та опалення. Про це пише 24 Канал із посиланням на Бурштинську ТЕС.
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Численні ракетні удари
Через численні удари по енергетиці теплопостачання та водопостачання буде частково призупинено у низці населених пунктів Івано-Франківської області. Мовиться про Бурштин та село Дем'янів.
Повідомили, що всі енергетики залучені до усунення наслідків атаки. Вони роблять все можливе, щоб повернути гарячу воду та опалення у домівки.
Росія вчергове масовано атакувала Україну. Під прицілом знову опинилась енергетична інфраструктура. Зокрема, також 50% споживачів на Тернопільщині залишились без світла через російський обстріл.
Відомо, що ворожі сили вкотре атакували один з об'єктів критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку ліквідовують рятувальники.