Цілей не досягли: навіщо росіяни під час атаки 15 січня запускали "старі" ракети Х-55

Росія вранці 15 січня здійснила чергову масову атаку по території України. Ворог запустив ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударні безпілотники та дрони-імітатори.

Росіяни атакували зокрема українську газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Військовий експерт Андрій Крамаров відзначив у розмові з 24 Каналом роботу Сил протиповітряної оборони України, а також авіацію та сучасні зразки озброєння, які дуже ефективно себе проявили.

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Можливі нові атаки

Крамаров наголосив, що цією масованою атакою ворог не досяг реального успіху. Певні пошкодження внаслідок ударів є, але вони не критичні.

Намагання уразити газову інфраструктуру, на думку військового експерта, можна вважати певним шантажем з боку ворога, щоб змусити Україну до переговорів щодо транзиту російського газу. З приводу цього на Київ також тиснуть деякі європейські партнери, адже для Росії припинення транзиту газу територією України є вагомою втратою прибутків.

"Водночас якщо порівняти цю атаку з попередніми, зокрема по енергетиці, можливі нові ворожі комбіновані обстріли найближчим часом, оскільки росіяни наразі не досягли поставлених цілей", – зазначив він.

У росіян є певний запас ракет Х-55

Також окупанти під час атаки 15 січня застосували крилаті ракети Х-55СМ із масогабаритними макетами бойових частин.

Під час атаки крилатими ракетами разом з засобами, що несуть реальну бойову частину і мають здійснити ураження, йдуть, як пояснив військовий експерт, ті, які мають завдання відвертати на себе Сили оборони.

Ці ракети несуть додаткові засоби радіоелектронної протидії, для того, щоб ускладнювати роботу станції радіоелектронного спостереження та збивати точність ракет, які мають їм протидіяти.

У росіян, за його словами, є певний запас менш маневрових старих ракет Х-55. Вони здійснили їхню модернізацію і зараз ці ракети виконують завдання брати на себе частину українських засобів ураження.

Ворог сподівається, що у такий спосіб Сили оборони України пропустять ракету, що несе бойову частину і має влучити в ціль. На жаль, 100% ракет ніхто ніколи не збивав,

– наголосив Андрій Крамаров.

Нагадаємо, що вранці 15 січня росіяни здійснили атаку по території України. Сили оборони виявили та здійснили супровід 117 повітряних цілей ворога – понад 40 ракет та 74 ударних дронів, 77 повітряних цілей було збито.

Росіяни під час атаки намагалися влучити в об'єкти української енергетики, зокрема газову інфраструктуру на Харківщині, Львівщині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є ураження об'єктів.