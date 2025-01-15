Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки

Росія 15 січня атакує Україну. Від ночі окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта – запустила різні типи ракет.

Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

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