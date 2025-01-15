Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки

15 січня 2025, 07:10
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Автор: Анжеліка Байбак

Росія 15 січня атакує Україну. Від ночі окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта – запустила різні типи ракет.

Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.

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Головне про атаку 15 січня

07:05, 15 січня

Частину крилатих ракет ворог спрямував на Черкащину. Так, поблизу Черкас та на околицях міста працювали системи та засоби ППО. 

06:09, 15 січня

У Харкові пролунала серія потужних вибухів.

06:04, 15 січня

Перші ракети зафіксували на Харківщині. Ворог атакує прифронтовий регіон балістичним озброєнням.

Крім того, Росія запустила крилаті ракети з різних напрямків.

06:02, 15 січня

О 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області. 

За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет "Калібр" та з літаків ТУ-22М3. В повітря ворог підняв і МіГ-31К – носій "Кинджалу", однак пуски не здійснював.
 

06:00, 15 січня

Росія вночі тероризувала "Шахедами"

У ніч проти 15 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Під ударом опинилися різні області. 

Вже вдосвіта ворог запустив ракети різних типів по території України.