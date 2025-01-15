Головне про масовану атаку 15 січня: де пролунали вибухи, які наслідки
Росія 15 січня атакує Україну. Від ночі окупаційна армія тероризувала дронами, а вдосвіта – запустила різні типи ракет.
Які області опинилися під ударом, що відомо про руйнування та постраждалих – повідомляє 24 Канал.
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Головне про атаку 15 січня
Частину крилатих ракет ворог спрямував на Черкащину. Так, поблизу Черкас та на околицях міста працювали системи та засоби ППО. У Харкові пролунала серія потужних вибухів. Перші ракети зафіксували на Харківщині. Ворог атакує прифронтовий регіон балістичним озброєнням. Крім того, Росія запустила крилаті ракети з різних напрямків. О 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області. За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет "Калібр" та з літаків ТУ-22М3. В повітря ворог підняв і МіГ-31К – носій "Кинджалу", однак пуски не здійснював. У ніч проти 15 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Під ударом опинилися різні області. Вже вдосвіта ворог запустив ракети різних типів по території України.
Росія вночі тероризувала "Шахедами"
Частину крилатих ракет ворог спрямував на Черкащину. Так, поблизу Черкас та на околицях міста працювали системи та засоби ППО.
У Харкові пролунала серія потужних вибухів.
Перші ракети зафіксували на Харківщині. Ворог атакує прифронтовий регіон балістичним озброєнням.
Крім того, Росія запустила крилаті ракети з різних напрямків.
О 02:57 Повітряні сили повідомили про зліт групи Ту-95МС з аеродрому "Оленья", який розташований у Мурманській області.
За даними моніторів, ворог також робив пуски ракет "Калібр" та з літаків ТУ-22М3. В повітря ворог підняв і МіГ-31К – носій "Кинджалу", однак пуски не здійснював.
У ніч проти 15 січня російські загарбники атакували Україну ударними дронами. Під ударом опинилися різні області.
Вже вдосвіта ворог запустив ракети різних типів по території України.